Группа крови
Премьера:
08.05.2025
Режиссер:
Максим Бриус
Актеры:
Карина Андоленко, Петар Зекавица, Алексей Нилов, Леонид Громов, Максим Радугин, Ксения Попова-Пендерецкая, Екатерина Домашенко, Сергей Жарков, Татьяна Рассказова, Герман Рычков, Андрей Рудыка, Ева Уилльямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский, Артемий Воскресенский
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
12+
Основано на реальных событиях. Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Но самое страшное, детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев... Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.
Сегодня
Завтра
10 мая, суббота
11 мая, воскресенье
12 мая, понедельник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
15:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
22:00
|Люксор Тула
13 мая, вторник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
13:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
|Люксор Тула
|
16:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
14 мая, среда
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Кинотеатр (Суворов)
16 мая, пятница
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:40
19:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:50
18:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:55
|Люксор Тула
|
10:40
17:20
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
18:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:40
19:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:50
18:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:05
|Люксор Тула
|
10:40
17:20
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
15:45
18:50
10 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
13:35
18:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:50
18:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:55
|Люксор Тула
|
10:40
17:20
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
18:50
11 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:35
18:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:50
18:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:05
|Люксор Тула
|
10:40
17:20
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
18:50
12 мая, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:55
|Люксор Тула
|
10:20
14:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
18:50
13 мая, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:05
|Люксор Тула
|
10:20
14:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
18:50
14 мая, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
18:50
16 мая, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
1 - 14 мая
13 мая, вторник 00:00
26 мая - 10 мая 2024
11 мая, воскресенье 00:00
14 мая, среда 00:00
13 мая, вторник 00:00