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Группа крови

Группа крови

Премьера:
08.05.2025
 
Режиссер:
Максим Бриус
  
Актеры:
Карина Андоленко, Петар Зекавица, Алексей Нилов, Леонид Громов, Максим Радугин, Ксения Попова-Пендерецкая, Екатерина Домашенко, Сергей Жарков, Татьяна Рассказова, Герман Рычков, Андрей Рудыка, Ева Уилльямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский, Артемий Воскресенский
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Основано на реальных событиях. Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Но самое страшное, детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев... Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.

Сегодня
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
12:50
Иллизиум (Новомосковск)
13:40
Алмаз Синема
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:20
Люксор Тула
18:25
Иллизиум (Новомосковск)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Кинотеатр (Суворов)
19:35
Алмаз Синема
21:30
Люксор Тула
Завтра
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
12:50
Иллизиум (Новомосковск)
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Алмаз Синема
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:20
Люксор Тула
18:25
Иллизиум (Новомосковск)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Алмаз Синема
21:30
Люксор Тула
10 мая, суббота
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
12:50
Иллизиум (Новомосковск)
13:35
Алмаз Синема
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:20
Люксор Тула
18:25
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Алмаз Синема
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Кинотеатр (Суворов)
21:30
Люксор Тула
11 мая, воскресенье
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
12:50
Иллизиум (Новомосковск)
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:35
Алмаз Синема
16:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:20
Люксор Тула
18:25
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Алмаз Синема
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
12 мая, понедельник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
14:20
Люксор Тула
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Кинотеатр (Суворов)
22:00
Люксор Тула
13 мая, вторник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
13:35
Кинотеатр (Суворов)
14:20
Люксор Тула
16:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
14 мая, среда
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Кинотеатр (Суворов)
16 мая, пятница
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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0
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1 - 14 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13 мая, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 10 мая 2024
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Багровая отмель
11 мая, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Театр в кино: Жил. Был. Дом.
14 мая, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Жванецкий
13 мая, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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