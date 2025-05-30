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В Клинике Елены Черных новинка: аппарат для омоложения на клеточном уровне
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В Клинике Елены Черных новинка: аппарат для омоложения на клеточном уровне

Рассказываем о новом методе и способах его применения.

Секрет молодости скрыт в клетках вашей кожи, каждая из которых теперь может работать на максимум — пропускать питательные вещества, активно обновляться и восстанавливаться! Именно так действует SKINOVA PRO на аппарате LDM MED — новинка Клиники эстетической медицины Елены Черных.


Елена Черных, врач-косметолог.

3D-ультразвук: революция в косметологии

Разработчики технологии совершили прорыв, научившись регулировать уровень кавеолина — белка, отвечающего за молодость кожи. 19 уникальных программ с разными комбинациями ультразвука позволяют подобрать идеальное решение для любой проблемы. SKINOVA PRO использует три волны ультразвука, воздействуя на все слои кожи: 

  • Эпидермис — мгновенное сияние и упругость. 
  • Дерма — глубокое омоложение и выработка коллагена. 
  • Подкожно-жировая клетчатка — коррекция контуров и борьба с целлюлитом. 

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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Преимущества метода

  • Всего 12 минут — и вы возвращаетесь к делам с подтянутым и сияющим лицом. 
  • Без реабилитации — после процедуры вы можете отправиться на встречу, свидание или вечеринку. 
  • Приятные ощущения — как расслабляющий массаж. 
  • Усиление эффекта — SKINOVA PRO легко комбинируется с процедурами ботокса, биоревитализации и RF-лифтинга и увеличивает их эффективность до 60%. 

Что может SKINOVA PRO?

Лицо:

  • Разглаживает мимические и глубокие морщины.
  • Подтягивает кожу, восстанавливает четкий овал.
  • Коррекция акне, розацеа, купероз.

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Дерматология:

  • Устраняет атопический дерматит и экзему. 
  • Делает рубцы и шрамы менее заметными. 

Тело:

  • Уменьшает целлюлит и растяжки.
  • Улучшает тонус и текстуру кожи.

Настройте свою красоту на клеточном уровне! SKINOVA PRO — это инновация, которая работает там, где бессильны обычные методы.

Выбирайте молодость, здоровье и сияние без компромиссов. Начните преображение в Клинике эстетической медицины Елены Черных уже сегодня!

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic 

Telegram

Тел. +7 960 602-85-13

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна.

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Автор:
вчера, в 15:37
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