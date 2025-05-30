В Клинике Елены Черных новинка: аппарат для омоложения на клеточном уровне

Секрет молодости скрыт в клетках вашей кожи, каждая из которых теперь может работать на максимум — пропускать питательные вещества, активно обновляться и восстанавливаться! Именно так действует SKINOVA PRO на аппарате LDM MED — новинка Клиники эстетической медицины Елены Черных.
Елена Черных, врач-косметолог.
3D-ультразвук: революция в косметологии
Разработчики технологии совершили прорыв, научившись регулировать уровень кавеолина — белка, отвечающего за молодость кожи. 19 уникальных программ с разными комбинациями ультразвука позволяют подобрать идеальное решение для любой проблемы. SKINOVA PRO использует три волны ультразвука, воздействуя на все слои кожи:
- Эпидермис — мгновенное сияние и упругость.
- Дерма — глубокое омоложение и выработка коллагена.
- Подкожно-жировая клетчатка — коррекция контуров и борьба с целлюлитом.
Преимущества метода
- Всего 12 минут — и вы возвращаетесь к делам с подтянутым и сияющим лицом.
- Без реабилитации — после процедуры вы можете отправиться на встречу, свидание или вечеринку.
- Приятные ощущения — как расслабляющий массаж.
- Усиление эффекта — SKINOVA PRO легко комбинируется с процедурами ботокса, биоревитализации и RF-лифтинга и увеличивает их эффективность до 60%.
Что может SKINOVA PRO?
Лицо:
- Разглаживает мимические и глубокие морщины.
- Подтягивает кожу, восстанавливает четкий овал.
- Коррекция акне, розацеа, купероз.
Дерматология:
- Устраняет атопический дерматит и экзему.
- Делает рубцы и шрамы менее заметными.
Тело:
- Уменьшает целлюлит и растяжки.
- Улучшает тонус и текстуру кожи.
Настройте свою красоту на клеточном уровне! SKINOVA PRO — это инновация, которая работает там, где бессильны обычные методы.
Выбирайте молодость, здоровье и сияние без компромиссов. Начните преображение в Клинике эстетической медицины Елены Черных уже сегодня!
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