В Клинике Елены Черных новинка: аппарат для омоложения на клеточном уровне

erid: F7NfYUJCUneTRTebVtkn

Рассказываем о новом методе и способах его применения.

Секрет молодости скрыт в клетках вашей кожи, каждая из которых теперь может работать на максимум — пропускать питательные вещества, активно обновляться и восстанавливаться! Именно так действует SKINOVA PRO на аппарате LDM MED — новинка Клиники эстетической медицины Елены Черных.



Елена Черных, врач-косметолог. Елена Черных, врач-косметолог.

3D-ультразвук: революция в косметологии

Разработчики технологии совершили прорыв, научившись регулировать уровень кавеолина — белка, отвечающего за молодость кожи. 19 уникальных программ с разными комбинациями ультразвука позволяют подобрать идеальное решение для любой проблемы. SKINOVA PRO использует три волны ультразвука, воздействуя на все слои кожи:

Эпидермис — мгновенное сияние и упругость.

Дерма — глубокое омоложение и выработка коллагена.

Подкожно-жировая клетчатка — коррекция контуров и борьба с целлюлитом.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Преимущества метода

Всего 12 минут — и вы возвращаетесь к делам с подтянутым и сияющим лицом.

Без реабилитации — после процедуры вы можете отправиться на встречу, свидание или вечеринку.

Приятные ощущения — как расслабляющий массаж.

Усиление эффекта — SKINOVA PRO легко комбинируется с процедурами ботокса, биоревитализации и RF-лифтинга и увеличивает их эффективность до 60%.

Что может SKINOVA PRO?

Лицо:

Разглаживает мимические и глубокие морщины.

Подтягивает кожу, восстанавливает четкий овал.

Коррекция акне, розацеа, купероз.

Дерматология:

Устраняет атопический дерматит и экзему.

Делает рубцы и шрамы менее заметными.

Тело:

Уменьшает целлюлит и растяжки.

Улучшает тонус и текстуру кожи.

Настройте свою красоту на клеточном уровне! SKINOVA PRO — это инновация, которая работает там, где бессильны обычные методы.

Выбирайте молодость, здоровье и сияние без компромиссов. Начните преображение в Клинике эстетической медицины Елены Черных уже сегодня!

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic

Telegram

Тел. +7 960 602-85-13

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна.