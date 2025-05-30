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Где в Туле попробовать трендовый кукурузный суп

Где в Туле попробовать трендовый кукурузный суп

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Для нового выпуска рубрики мы хотели попробовать еще один холодный суп — испанский гаспачо. Но, увы, мода на него прошла еще в прошлом году.

Листая меню тульских ресторанов, увидели другую диковинку — кукурузный суп. Его подает практически каждое заведение. Давайте пробовать!

Мы ели кукурузный суп в:

Natura

натура.png

Цена: 350 руб.

Вес: 270 г.

Время ожидания: 6 мин.

Первым делом мы попробовали сам суп — без топингов. Очень нежный вкус с нотками той самой неповторимой кукурузы на пляже Анапы. Текстура густовата для крем-супа, не совсем однородная.

Следующую ложку зачерпываем с сухариками и сегментами кукурузы. К злаку вопросов нет, он шикарен в любом виде. А вот сухари подкачали. Нет, на вкус хороши: самодельные хрустяшки посыпаны специями. Только вот размокли они за считанные секунды.

Есть такие «сопливые» кусочки сдобы невкусно, особенно когда рядом лежит шикарный солодовый хлеб с клюквой. Горячий (пекут его тут же), ароматный, хрустящий снаружи и мягкий внутри. Мягкие кисло-сладкие ягодки идеально сочетаются с тонким вкусом супа. К слову, можно выбрать и другие сорта хлеба — уточняйте у официанта.

Суп из Natura уверенно шел на твердую пятерку, но споткнулся о размякшие сухари. Отнимем за них по минимуму — всего полбалла, но тем не менее суп однозначно рекомендуем!

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

Атлас

Атлас.jpg

Цена: 620 руб.

Вес: 380 г.

Время ожидания: 4 мин.

У крем-супа из «Атласа» восхитительный аромат — пахнет морепродуктами. Особую нотку дает цедра цитрусового.

Кукурузная похлебка подается с лососем, очень мягким, без единой косточки, и креветками. Крупные, хрустящие, с ярким вкусом — давно таких не ели! К слову, начинки для супа не пожалели: и лосося, и креветок предостаточно.

Текстура у супа однородная, шелковистая. Он не такой сливочный, как в Natura, зато вкус более насыщенный, кукурузный.

Это, как оказалось, может стать минусом: доесть всю порцию мы не смогли, уж слишком «приторно» вышло. Нет, соль и пряности в норме, но навязчивый вкус быстро надоел. «Субъективщина!» — скажете вы. «Да, читайте вступление», — ответим мы, поставим четверку и поедем-поедим дальше.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Ten

n'y.jpg

Цена: 1090 руб.

Вес: 230 г.

Время ожидания: 15 мин.

Кукурузный суп в Ten подают не абы с чем, а с всамделишным крабом — отсюда такая цена. Что ж, мы как минимум рассчитываем на отрыв вкусовых сосочков!

Суп больше напоминает сладковатую кашицу из кукурузы с едва уловимым сырным привкусом — в составе есть тофу — и приглушенной кислинкой. Вкус у блюда нейтральный. Его отлично разнообразили листики петрушки и кинзы.

Пробуем главное достоинство этого супа — краба. Волокнистое мясо оказалось на удивление невыразительным: первым делом внимание привлекает солоноватость и только потом — едва уловимый вкус краба.

Честно говоря, мы немного расстроились. Отрыва вкусовых сосочков не случилось, хотя сам суп совсем неплох. Просто «хорошо». 

Оценка: 4 из 5 баллов.

totó

тото.jpg

Цена: 420 руб.

Вес: 290 г.

Время ожидания: 9 мин.

Новинка из сезонного меню в totó нас совсем не обрадовала. Слишком сладкий, с отчетливым привкусом картофеля (такое ощущение, что его тут больше, чем кукурузы).

Чипсы из бекона вовсе не чипсы — скорее, пересоленная марля со вкусом сала, пропитанная маслом (уж простите за поток ассоциаций). Чиабатта холодная, едва хрустящая — можно было бы и подогреть.

Попробовали пару ложек и сразу попросили счет — такое доедать мы точно не станем.

Оценка: 2 из 5 баллов.

ХУД.

худ.jpg

Цена: 410 руб.

Вес: 315 г.

Время ожидания: 16 мин.

Да-да, оказывается, в баре можно полноценно поесть. Но и блюда тут подают по-особенному: к кукурузному супу предлагают… попкорн!

 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/ac/9b/872f-6984-4ed2-a943-fe1bc36ecaf3/e0d3aa9d-bab5-42f8-a4f0-110eb80571df.jpg

Мы, честно говоря, не уверены, как правильно его есть — вприкуску или высыпать в суп. Пока попробуем горячее без топингов. 

И очень даже неплохо! Пряный, островатый суп с приглушенным вкусом (честно говоря, он больше похож на тыквенный, чем на кукурузный). Текстура очень нежная, шелковистая.

А теперь добавляем попкорн — сыпем все содержимое в тарелку. Мы бы не советовали так делать: соль и нераскрывшиеся зернышки со дна стаканчика оказываются прямо в тарелке — устанете отплевываться. Лучше аккуратно выложить попкорн в тарелку ложкой: и эстетичнее, и все лишнее останется в стакане.

Пробуем. И вот это уже отрыв вкусовых сосочков! Во-первых, причудливая форма попкорна добавляет блюду фактуры. Во-вторых, сам попкорн очень нежный на вкус — идеально оттеняет острые приправы в супе.

P. S. И да, мы попробовали брендированную печенюшку. Тесто сладкое и воздушное — чем-то напоминает печенья-капельки (кто-то знает их под названием «Ленинградское»).

Оценка: 5 из 5 баллов.

 

Самое дорогое блюдо — Ten (1090 руб.).

Самое дешевое блюдо — Natura (350 руб.).

Самая большая порция — «Атлас» (380 г).

Самая маленькая порция — Ten (230 г).

Самое маленькое время подачи — «Атлас» (4 мин.),

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «ХУД.».

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