Почему дети убегают из дома и как отряд «ЛизаАлерт» помогает находить пропавших

Фото Алексея Пирязева и из архива поискового отряда «ЛизаАлерт».

25 мая — Международный день пропавших детей. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти, или тем, кого не нашли. А еще это день надежды на то, что в будущем взрослые смогут сделать все, чтобы дети никогда не пропадали.

ведь так не бывает на свете,

чтоб были потеряны дети

Каждый год тысячи детей в России исчезают без вести, оставляя своих близких в тревоге и отчаянии. Пропажа ребенка — это трагедия, которая может произойти с любой семьей, и зачастую время играет решающую роль в поиске.

С 2010 года добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» ведет свою деятельность в России, а в Тульской области — с 2012 года.

Myslo поговорил с волонтерами «ЛизаАлерт», которые не понаслышке знают, что такое искать пропавших детей.

Поисковик Сергей Матюхин в отряде уже пять лет.

— Мой первый поиск был связан с исчезновением моего родного отца, — рассказывает Сергей. — Я на тот момент уже был в отряде, но сам на поиск не выезжал — организовывал работу удаленно. Отца нашли. Именно тогда я понял важность нашей волонтерской деятельности. И теперь ищу людей, как говорится, ногами.

Светлана Суковатая, инструктор школы «ЛизаАлерт» и поисковик, в отряде почти три года.

— Я давно следила за деятельностью отряда. Около трех лет назад шуму наделала история о поиске маленькой девочки, которую похитили с новогодней елки двое мужчин. Поиск завершился быстро. Шокирует другое: мужчины несли ребенка по оживленным улицам, девочка кричала, плакала, но никто их не остановил, никто не обратил внимания. Я эмпатичный человек и, когда узнала, что отряд ведет деятельность в Туле, сразу же оставила заявку на вступление в «ЛизаАлерт», стала частью команды. До сих пор детские и подростковые поиски всегда в приоритете. Если вижу такой — бросаю любые дела и присоединяюсь.

В Тульской области статистика хорошая. В 2024 году «детских» заявок было 60; к счастью, все дети найдены живыми. За пять месяцев 2025 года таких заявок — 11, все закончились хорошо.

По словам волонтеров, детских пропаж с каждым годом всё меньше, да и система поисков улучшается. Сейчас зачастую розыск заканчивается на этапе прозвонов. А еще ребят радует, что люди стали уделять больше внимания ориентировкам.

На наш вопрос о том, сколько поисков людей завершилось хорошо, ребята уточнили:

— Что значит «хорошо»?

— Ну, человека нашли живым…

— Для нас поиск считается завершенным, если мы в принципе найдем человека, живым или погибшим. Хорошо, если живым. Но если человек погиб, но найден, это тоже результат. И у родственников будет возможность знать правду.

Почему пропадают дети?

Часто дети и подростки 10-17 лет думают, что побегом из дома могут решить свои проблемы. Возможно, так они хотят обратить на себя внимание.

— Бывает, люди задают вопрос: «Почему я должен идти искать ребенка, который сейчас сидит где-то в подъезде и не хочет, чтобы его нашли?» Я всегда говорю, что отряд у нас добровольческий и принимать ли участие в поисках — личное дело каждого, — говорит Светлана Суковатая. — Наша задача — вернуть ребенка домой. Если мы знаем, что ребенок убегает не в первый раз, мы сообщаем об этом уполномоченному по правам ребенка в Тульской области, тесно сотрудничаем с правоохранительными органами. И ситуацию берут под контроль.

О том, что заставляет детей убегать из дома, знает Юлия Курачинова, медицинский психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Каменева:

Юлия Курачинова — Один из основных мотивов — непонимание в семье. Бегство — это один из древних механизмов защиты, который срабатывает, когда возникает угроза жизни, когда ситуация воспринимается невыносимой, болезненной. У ребенка может быть чувство одиночества. Но не всегда дело в неблагополучии семьи, чрезмерная опека тоже может быть причиной. Побег могут спровоцировать сложные отношения между родителями, развод, постоянные конфликты в семье. Ребенок считает, что он никому не нужен, что он мешает отношениям. Причиной побега могут стать плохие оценки в школе и страх наказания, в том числе физического, конфликты, травля в школе. У ребенка может быть психическое заболевание, в результате которого появляется желание к бродяжничеству, патологическая потребность в путешествиях.

По словам Юлии Курачиновой, очень важна профилактика. С раннего детства необходимо больше говорить с ребенком, не игнорировать проблемы и сложности в его поведении, быть личным примером, находить компромиссы, объяснять ценности семьи и жизни.

— С детьми, которые склонны к побегам, нужно быть более внимательными и подмечать признаки того, что ребенок собирается уйти из дома. Например, ребенок неожиданно начал копить деньги, больше времени проводит вне дома, появляются тайны, отсутствие планов на ближайшее будущее.

Не игнорируйте намерения ребенка убежать. Возможно, это его крик души о том, что ему требуется больше внимания, тепла, любви и уважения. Говорите чаще, что вы его любите, обнимайте, разговаривайте, выслушивайте. При необходимости обратитесь за помощью к специалистам.

По словам Сергея Матюхина, многие благополучные родители считают, что ребенок может потеряться у кого угодно, только не у них. Но пропасть могут дети в любой семье.

важные алгоритмы

Важно понимать, как себя вести. Да и дети тоже не знают, как себя вести, если вдруг они потерялись.

— Если вдруг вы видите ребенка, который потерялся, плачет, или к вам, например, в торговом центре подошел ребенок и сказал, что потерялся, — его ни в коем случае нельзя никуда уводить, — рассказывает Светлана. — Спрашиваем имя, фамилию, с кем он был, помнит ли номер телефона родителей. Если да — здесь все ясно, мы звоним по этому номеру и ждем родителей на месте. Если нет — звоним в полицию и ждем приезда сотрудника рядом с ребенком.

Бывает, ребенок теряется на городских праздниках, в парке, на набережной, в торговых центрах. Нужно сделать объявление по громкоговорителю и назначить встречу в условленном месте.

— Зачастую родители не помнят, во что был одет их ребенок, и из-за этого мы не можем составить ориентировку, — добавляет Сергей Матюхин. — Универсальный совет: перед выходом в места с массовым скоплением людей фотографируйте малыша. На всякий случай. Если не дай бог что-то случится, у вас всегда будет свежая актуальная фотография.

— Есть много гаджетов, которые позволяют отслеживать местоположение ребенка, — говорит Светлана Суковатая. — Те же умные часы, смартфоны. Объясните ребенку, что такой метод контроля не посягательство на его личное пространство, а элементарная безопасность.

О лучших приложениях для родительского контроля Myslo писал здесь.

С детьми нужно обязательно проговорить такие понятия, как «свой» и «чужой». Каждый ребенок должен знать круг людей, которые могут забрать его из детсада, подвезти на машине. Например, после школы ребенок стоит на остановке и ждет транспорт, тут на машине подъезжает сосед дядя Петя и говорит: «Сегодня я тебя отвезу домой, садись в машину». Ребенок должен позвонить родителям и спросить, правда ли он может поехать с соседом.

Еще одна фишка — придумать в семье слово-пароль, который будут знать только мама, папа и ребенок. С его помощью вы всегда сможете убедиться, что на том конце провода — родной человек. А еще это слово можно наделить дополнительным смыслом, и в случае ЧС в семье узнают, что надо мобилизовать силы и включиться в эту историю, все выяснения — потом.

Если вы на природе, собираетесь в лес — у ребенка должен быть свой рюкзачок. В нем — заряженный телефон, пауэрбанк, вода, еда, теплая одежда. Одевайте ребенка ярко!

Помните правило «трёх О»: оставаться на месте, осмотреться, окликнуть. И ребенок должен это знать. Если нет связи и невозможно дозвониться маме или папе, надо запомнить, что на номер 112 можно дозвониться в любом случае.

Светлана Суковатая не только ищет пропавших детей, но и занимается профилактикой в школах. Ведь лучший поиск — тот, который не состоялся.

Детские сады, школы, учебные учреждения могут оставить заявку на горячую линию «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 с просьбой о том, чтобы пришли инструкторы и провели беседу с людьми. Также есть вариант и родительских бесед.

— Ходим по школам и рассказывает деткам, что необходимо делать, чтобы не потеряться, — рассказывает Светлана. — Как вести себя в лесу, в городской среде, если вдруг ты потерялся, а также как вести себя с незнакомыми людьми.

25 мая тульский отряд «ЛизаАлерт» ждет всех, кто хочет познакомиться с волонтерами, пообщаться, получить в подарок буклеты, в арт-резиденции ДКЖ в 19.00.

В 2024 году в Туле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Советской была открыта стела, посвященная пропавшим детям.

Стела — символ надежды и поддержки для родителей пропавших детей. Она напоминает каждому, что даже в самых трудных ситуациях необходимо сохранять веру в то, что ребёнок может быть найден живым.

Чтобы стать волонтером «ЛизаАлерт», необходимо подать заявку через горячую линию или группу в соцсети «ВКонтакте», заполнить анкету. Новичков добавляют в чат с куратором, где можно задавать вопросы и получать поддержку, а также узнавать о предстоящих обучениях.

Только цифры

10 769 детских заявок по всей России поступило в отряд «ЛизаАлерт» в 2024 году;

детских заявок по всей России поступило в отряд «ЛизаАлерт» в 2024 году; 9993 детей найдены, живы;

детей найдены, живы; 97 детей найдены, погибли.

3783 детских заявок по всей России поступило в отряд «ЛизаАлерт» в 2025 году;

детских заявок по всей России поступило в отряд «ЛизаАлерт» в 2025 году; 3500 детей найдены, живы;

детей найдены, живы; 31 ребенок найден, погиб;

ребенок найден, погиб; 44 ребенка не найдены.

В статистике учтены неподтверждённые заявки.

Смотрим

Топ-3 фильмов о детях, которые не вернулись домой

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