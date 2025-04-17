  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Кракен - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Кракен

Кракен

Премьера:
17.04.2025
 
Режиссер:
Николай Лебедев
  
Актеры:
Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Данилюк, Роман Дудич, Лев Семашков, Денис Хохрин, Михаил Мещеряков, Александр Брыкин, Станислав Демушин, Мирослав Душенко, Антон Шокалюк
  
Жанр:
Приключение, Фантастика, Боевик
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр Воронин командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
13:00
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Стар
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
18:20
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 апреля, пятница
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
13:00
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Стар
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
16:40
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 апреля, суббота
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
13:00
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Стар
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
18:20
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 апреля, воскресенье
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
13:00
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Стар
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
18:20
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 апреля, понедельник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Стар
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 апреля, вторник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Стар
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 апреля, среда
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Стар
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Подольские курсанты
12 - 20 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Северный полюс
27 февраля - 17 апреля
Люксор Тула
МЕЛБЕТ. Первая лига. «Шинник» — «Арсенал»
20 апреля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Где наши деньги?
10 - 16 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Пес из будущего
20 апреля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Пираты опасного моря: Капитан Клык
10 - 23 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.