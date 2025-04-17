Кракен
Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр Воронин командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:30
|Люксор Тула
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10:20
11:20
13:00
14:00
15:40
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18:20
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21:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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16:00
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22:20
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|Синема Стар
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13:20
16:10
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21:50
|Люксор Тула
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11:20
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14:00
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16:40
18:20
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21:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:00
13:10
13:50
16:40
18:50
19:30
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23:45
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|Синема Стар
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13:20
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21:50
|Люксор Тула
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10:20
11:20
13:00
14:00
15:40
16:40
18:20
19:20
21:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:20
11:00
13:10
13:50
16:40
18:50
19:30
21:40
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23:45
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|Синема Стар
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13:20
16:10
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21:50
|Люксор Тула
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13:00
14:00
15:40
16:40
18:20
19:20
21:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:20
11:00
13:10
13:50
16:40
18:50
19:30
21:40
22:20
00:25
|Синема Стар
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13:20
16:10
19:00
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:20
11:00
13:10
13:50
16:40
18:50
19:30
21:40
22:20
23:45
|Синема Стар
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13:20
16:10
19:00
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:20
11:00
13:10
13:50
16:40
18:50
19:30
21:40
22:20
23:45
|Синема Стар
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13:20
16:10
19:00
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:20
11:00
13:10
13:50
16:40
18:50
19:35
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23:45
|Синема Стар
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13:20
16:10
19:00
21:50