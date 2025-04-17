Премьера: 17.04.2025

Режиссер: Николай Лебедев

Актеры: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Данилюк, Роман Дудич, Лев Семашков, Денис Хохрин, Михаил Мещеряков, Александр Брыкин, Станислав Демушин, Мирослав Душенко, Антон Шокалюк

Жанр: Приключение, Фантастика, Боевик

Возрастные ограничения: 12+

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр Воронин командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.