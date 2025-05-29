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Массовая велогонка

Массовая велогонка

31 мая по всей России пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная 80-й годовщине Победы в ВОВ. Соревнования также приурочены к Всемирному дню велосипедиста.

В Туле соревнования пройдут в лыжероллерном центре «Веденино». Начало в 11.30. 

Принять участие в бесплатном старте могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
31 мая 2025, суббота
11:30
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