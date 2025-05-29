Массовая велогонка

31 мая по всей России пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная 80-й годовщине Победы в ВОВ. Соревнования также приурочены к Всемирному дню велосипедиста.

В Туле соревнования пройдут в лыжероллерном центре «Веденино». Начало в 11.30.

Принять участие в бесплатном старте могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.