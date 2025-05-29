Массовая велогонка
31 мая по всей России пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная 80-й годовщине Победы в ВОВ. Соревнования также приурочены к Всемирному дню велосипедиста.
В Туле соревнования пройдут в лыжероллерном центре «Веденино». Начало в 11.30.
Принять участие в бесплатном старте могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Где и когда?
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
31 мая 2025, суббота
11:30
29 мая - 4 июня
1 мая - 4 июня
17 мая - 6 июня
26 мая - 3 июня 2024
3 июня, вторник 00:00
1 июня, воскресенье 00:00