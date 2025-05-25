Водолеев закружит в вихре эмоций и романтики, а Девам надо жестче контролировать свои расходы

Овен (21.03−20.04): Неделя испытаний и эмоционального обновления. Вероятно, что отложенные дела или давние обязательства потребуют от Овнов немедленного исполнения. Овны могут потерять или найти все сразу. Неделя окажется благоприятным для общения, любви и миротворчества. Романтическое настроение и ожидание перемен поможет Овнам противостоять негативным тенденциям прошедших дней. Полезно мечтать, строить планы, пусть даже несбыточные.

Про деньги. Ваши недавние усилия на трудовом поприще принесут определенные плоды, затруднение в делах не отразится на финансовом положении, которое будет заметно улучшаться. В среду и четверг успешно пройдут совещания и переговоры.

Про любовь. Вам просто сказочно повезет в любви на этой неделе. Похоже, вы будете избалованы вниманием со стороны противоположного пола. Однако, витая в облаках успеха, все же не теряйте голову. Хоть на мгновение вернитесь в реальность, тем более, что она не менее прекрасна, чем ваши фантазии.

Про интим. Звезды предупреждают вас, что вам не стоит ждать милости от природы. Но и насильно отбирать их тоже не стоит. Что это значит? А то, что вам не помешает бокал-другой горячего вина — исключительно в качестве возбуждающего сексуальный аппетит средства. Но вот чего не стоит делать категорически — это спаивать партнера и перебарщивать со спиртным.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 29.

Телец (21.04−21.05): Не исключено, что Тельцы поймут, что им многого в жизни не хватает. Ситуация может выйти из-под контроля Тельцов, и они почувствуют себя не в своей тарелке. Вероятны необоснованные подозрения, ворчливость. У них может возникнуть сомнение в правильности взглядов окружающих людей. Велика вероятность проблем со здоровьем. Успех Тельцов будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Семейные проблемы повлекут за собой дополнительные расходы.

Про деньги. Постарайтесь быть осторожнее с деньгами, вероятны финансовые потери и ненужные траты. Пятница — наиболее благоприятный день в материальном плане, хотя и здесь вас могут подстерегать хорошо замаскированные ловушки, так что бдительности терять не следует.

Про любовь. Неделя будет достаточно гармоничной для вашей пары. Понедельник принесет душевный подъем. Правда, в субботу возможны разногласия во взглядах на жизнь, проявите выдержку и умеренную твердость.

Про интим. Раковина, поющая о вечности любви и тяготения людей друг к другу — так можно охарактеризовать ваше настроение. Будьте спокойнее и методичнее в сексе — это только усилит ваше очарование. А ваше желание поддержит принятая накануне близости ванна с океанской или морской солью. Если же вам удастся добраться до моря — обязательно спойте ему эротическую песню.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 31.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя благоприятна для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, интеллектуальные беседы, прослушивание шедевров музыки позволят Близнецам реализовать свои эстетические запросы. Неделя несет тягу к наслаждениям и соблазнам. Перед Близнецами могут открыться многие жизненные пути. Будет сложно сделать правильный выбор. Увещевания и наставления, которые они услышат от своих близких, могут оказаться тщетными.

Про деньги. Вас ждут крупные денежные поступления. Ваши усилия и креативные идеи начнут приносить стабильный и высокий доход. К тому же вам удастся выстроить весьма удобный для вас график работы.

Про любовь. На этой неделе вас может закрутить в вихре чувств роман с человеком, который для вас остается загадкой. Откровенный разговор поможет многое прояснить. В субботу лучше не принимать желаемое за действительное, чтобы потом не разочаровываться.

Про интим. Поиграть в подвижные эротические игры — это то, что всегда может вдохновить Близнецов. Им достаточно всего лишь устроить для начала невинные конкурсы между коллегами, знакомыми, близкими — с непосредственным собственным участием, разумеется, — чтобы загореться и воодушевиться на большее впоследствии.

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 28.

Рак (22.06−22.07): Возможно, Раки проявят себя в выполнении мелких обязанностей, рутинных дел. На основе событий недели, поведения и высказываний Раков близкие люди могут получить полное представление об их личности. Тем, кто выдержит своеобразный «экзамен», обеспечено взаимопонимание в совместной деятельности с партнерами и коллегами, между будущими супругами. Семейные проблемы выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. В большей степени Раков будут волновать проблемы подрастающих или даже взрослых детей. Ракам придется приложить много сил и средств для обеспечения стабильного положения своей семьи.

Про деньги. Если вы проявите ответственность и добросовестность, то вас ждет прибыль и карьерный рост. В субботу стоит подумать о покупках и приобретениях. В воскресенье лучше не растрачивать ваши финансовые ресурсы.

Про любовь. В начале недели есть риск перепутать дружеские отношения с романтическими. Пятница — прекрасный день для многообещающей встречи, которая может перерасти в страстный роман.

Про интим. В любовно-эротической сфере у Раков ожидается обострение конфликта между следованием общественному долгу и личными потребностями. К тому же проблема выбора, кому угодить: любимому человеку или «самому лучшему в мире» начальству — изматывает сама по себе. Как можно меньше нервничайте в любом случае и на всякий случай сохраняйте вооруженный нейтралитет — таков совет звезд на ближайшую неделю.

Благоприятные дни: 26, 31; неблагоприятные: 29.

Лев (23.07−23.08): Неделя несет резкие перемены настроения, трансформацию отношений с партнерами, козни соперников. Проблемы в отношениях с окружающими могут заставить принять жесткое решение. Суетливая неделя. Хозяйственные дела и бытовые проблемы потребуют немедленного решения. Многих Львов будут ждать яркие мероприятия или события. Вероятны некоторое ухудшение самочувствия, конфликты с родственниками или детьми, нарушения закона. Возникшее любое заболевание будет иметь затяжной характер.

Про деньги. В понедельник и четверг проявите особую осторожность и предусмотрительность, не разглашайте коммерческую информацию. В целом неделя в финансовом плане будет стабильной.

Про любовь. Начало недели обещает быть бурным и суетливым. Вероятны ссоры, эмоциональные выяснения отношений и не менее эмоциональные объяснения в любви. Но к выходным страсти утихнут.

Про интим. Фаворитами этой недели являются любые эротические придумки с вариациями на тему путешествий, поездок, смены мест интимных встреч и так далее. Нашли новое пристанище для вашей любовной лодки? Тем лучше! Глядишь, так и целую регату скоро созреете провести! А если уж отыскали запасной аэродром — считайте, внеочередная премия от небесных тел вам обеспечена!

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 26.

Дева (24.08−23.09): Начало недели будет связано с семейными проблемами, непримиримым противостоянием. Вероятно, что проблемы или исправление ошибок в сфере профессиональной деятельности отнимут у вас все ваше время. Вторая половина недели обещает отдых, включение космической энергии, любовь, самоанализ, размышления о пройденном пути. События недели являются отражением вашей внутренней сущности.

Про деньги. Финансовое положение нестабильно, вам следует как можно жестче контролировать свои расходы, не стоит доверять кому-либо свои деньги. Сейчас не время брать кредиты, слишком высокий процент.

Про любовь. Наступает время, богатое самыми разнообразными событиями и новыми знакомствами. Приятно позволить себе отдохнуть, не исключен головокружительный курортный роман.

Про интим. Вместо сумасшедшей скачки «по долинам и по взгорьям» попросите вашего спутника жизни устроить вам релакс-сеанс и сделать массаж. В первую очередь обратите внимание на конечности, особенно — на голеностопные суставы и стопы, поскольку там хранится наибольшее количество вашей еще не разбуженной сексуальной энергии.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 27.

Весы (24.09−23.10): Напряженная неделя, связанная с опасностью для здоровья. Вероятны завышенная самооценка, проявление эгоизма. Неделя перемен и трансформаций. Перемены, которые могут произойти в вашей жизни, будут иметь как положительные, так и отрицательные стороны. В конце недели вы почувствуете подключение энергии космоса. Вероятно, вам удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами, провокациями и искушениями.

Про деньги. Удачно пройдут командировки во вторник и четверг. Деловые встречи в пятницу благоприятно отразится на вашем финансовом положении. Однако будьте внимательны, берегите свой кошелек. Финансовая помощь родственникам укрепит ваш авторитет.

Про любовь. Постарайтесь во всем придерживаться золотой середины. Что бы ни происходило в вашей личной жизни в эти дни, сохраняйте чувство собственного достоинства. Однако вам не стоит и переоценивать значение собственных принципов.

Про интим. Наиболее чувствительная область тела у Весов на этой неделе — это ступни, лодыжки и, как ни странно, локти. На них-то вашему сексуальному партнеру и стоит сосредоточить свое внимание во время прелюдии. Кроме того, вы и самостоятельно можете повышать свою сексуальность — стоит лишь надеть на вышеуказанные места несколько металлических или кожаных браслетов.

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Полоса неудач должна закончиться. Скорпионы-женщины будут впечатлительны, романтичны и чувственны. Скорпионы-мужчины могут проявить свои отцовские качества — они любят детей и с удовольствием с ними играют; для детей такой отец — настоящая находка. Все задуманное может продолжать осуществляться, но в глубине души многие Скорпионы начнут ощущать недовольство собой и окружающими, что может спровоцировать нервозность и сопутствующие ей заболевания.

Про деньги. Ваши финансовые возможности вас порадуют. Вас ждет карьерный рост и повышение благосостояния. Может поступить важная информация. Вам сделают выгодное деловое предложение.

Про любовь. Неделя будет богата позитивом и романтикой. Вас могут ожидать любовные приключения и поездки только вдвоем. Вы станете ближе с партнером.

Про интим. Конечный итог вашего «счастливого эротического случая» зависит от того, насколько удачно вы умеете «ловить момент» и как быстро можете понять, чего сейчас хочется и вам, и вашему партнеру/партнерше. Если вы чувствуете, что вам несколько приелся домашний интим, то устройте небольшой экстрим своими силами. Например, «потеряйте» ключи от дома…

Благоприятные дни: 26, 31; неблагоприятные: 28.

Стрелец (23.11−21.12): Стрельцов ожидает напряженная неделя, которая откроет им глаза на людей из ближнего окружения. Непорядочность партнеров, клевета недоброжелателей или ложные обещания могут привести к крупным финансовым потерям. Вероятны конфликты с людьми, от которых зависит финансовое и общественное положение Стрельцов. Напряженная неделя, связанная с получением неверной информации, обидами, недоразумениями, заблуждениями. Работа, требующая большого физического напряжения, или стремление добиться успеха любой ценой могут основательно подорвать силы Стрельцов и негативно сказаться на их самочувствии.

Про деньги. Вас могут поджидать подводные камни и скрытые проблемы в финансовой сфере. Но вы быстро сумеете исправить ситуацию. Во вторник вы можете обрести новых деловых партнеров. На пятницу не планируйте ничего серьезного, воздержитесь от коммерческих сделок.

Про любовь. Фортуна снова улыбается вам. Вы, наконец, установили равновесие в ваших отношениях с партнером, так что вас можно поздравить. Конфликты и недопонимание остались позади, и вы можете купаться в лучах внимания и заботы.

Про интим. Поскольку намечающиеся новые отношения могут потребовать от вас, соответственно, новых знаний и умений, потренируйтесь особенно эротично… есть. Для этой цели вам подойдут апельсины, бананы, авокадо и прочие фрукты. Ведь именно откусывая маленькие кусочки сладкого и благоуханного блюда и изящно их проглатывая, вы не на шутку заведет свою любимую/любимого.

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 29.

Козерог (22.12−20.01): Неделя характеризуется трудолюбием, преодолением лени, апатии. Работы снова окажется в избытке, но возможны недоразумения. Скажутся промахи и ошибки в деятельности прошлого месяца. На службе Козероги могут встретить противодействие. Неделя характеризуется внушением, зависимостью, суеверием. Интриги, зависть, преодоление неожиданных препятствий будут затягивать осуществление ваших планов. В сексуальном плане неделя обещает быть удачным.

Про деньги. Финансовое положение достаточно шаткое, не стоит сейчас вкладывать средства в бизнес — как свой, так и чей-либо чужой. Будьте предельно внимательны с бумагами и договорами. Берегите кошелек и опасайтесь обмана. Не отвечайте на звонки с незнакомого номера.

Про любовь. В начале недели, при встрече с новым интересным человеком не погружайтесь в сладкие иллюзии, реальная ситуация может сложиться по-другому. Не доверяйте незнакомцам.

Про интим. Ваше эротическое внимание с большой долей вероятности привлечет человек, связанный с дорогой. Например, это может быть железнодорожник или проводник, работник ГИБДД или стюардесса. Хотя с натяжкой таким человеком можно назвать и обычного автолюбителя…

Благоприятные дни: 28, 31; неблагоприятные: 26.

Водолей (21.01−19.02): Удачная неделя, которая может надолго запомниться Водолеям ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Хорошее здоровье, коммуникабельность, личное обаяние позволят многим справиться с любым делом и значительно продвинуться на пути к намеченной цели. Неделя несет неожиданные перемены. Водолеи смогут стать хозяевами положения или, наоборот, попадут в подчинение к влиятельным людям. Все будет зависеть от известия, которое могут получить Водолеи.

Про деньги. На этой неделе стоит приложить немало усилий, чтобы улучшить свое материальное положение. Не исключено, что друзья обратятся к вам за финансовой помощью, отказывать не стоит, но давать в долг крупную сумму тоже нежелательно. В четверг или пятницу можно рассчитывать на премию.

Про любовь. Вас, похоже, закружит в вихре эмоций и романтических переживаний. Эта неделя насыщена событиями, вам придется пережить и взлет, и падения, а каковы будут результаты полетов, зависит в основном от вас.

Про интим. Водолеев немыслимо возбудит фантазия на тему «Крошка и великан» — и следствием этого станут их непреднамеренные действия по соблазнению — дамами «больших» мужчин, кавалерами — «маленьких» женщин. Причем крышу снесет обоим любовникам, так что будьте смелее!

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 1.

Рыбы (20.02−20.03): В эту неделю можно начинать новые дела или строить планы, скорее всего они будут поддержаны окружающими. Творческий подъем, свойственный Рыбам, может реализоваться в интересных делах и приведет к уникальным результатам. Вероятно, что сейчас появится возможность оценить все плюсы и минусы вашего положения и наметить план деятельности на ближайшее время. Рекомендуется заниматься очищением и оздоровлением организма.

Про деньги. Для вашей карьеры наступает важный этап. Не бойтесь брать на себя ответственность. Важно проявить инициативу, даже если придется пойти на риск. Иначе у вас не получится хорошо заработать.

Про любовь. Любимый человек думает и заботится о вас. Вероятно, он преподнесет вам приятный сюрприз. Но и вы будьте внимательны и благодарны. Иначе идиллия долго не продлится.

Про интим. Не исключено, что все мысли о телесном будут вызывать у вас только скуку и недовольство. Чтобы не обидеть партнера/партнершу — ведь он/она может подумать, что дело в нем/ней — предупредите заранее, что вам нужно собраться с силами и немного отдохнуть. Чтобы, разумеется, потом с новыми силами отправляться в странствия по стране любви!

Благоприятные дни: 27, 30; неблагоприятные: 31.