1 июня в авторском музыкальном баре «Градов music bar» пройдет научно-популярный стендап «Биологи против фильмов ужасов. Пираньи».



Авторский юмористическо-интеллектуальный проект ведущих специалистов тульского экзотариума. Интересно и не скучно о природе в кинематографе.

На этой неделе развенчиваем голливудские представления о пираньях.



Где: Союзная, 1 (этаж 1). Вход свободный.