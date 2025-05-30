Биологи против фильмов ужасов. Пираньи
1 июня в авторском музыкальном баре «Градов music bar» пройдет научно-популярный стендап «Биологи против фильмов ужасов. Пираньи».
Авторский юмористическо-интеллектуальный проект ведущих специалистов тульского экзотариума. Интересно и не скучно о природе в кинематографе.
На этой неделе развенчиваем голливудские представления о пираньях.
Где: Союзная, 1 (этаж 1). Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Тула
1 июня 2025, воскресенье
19:30
3 июня, вторник 00:00
17 мая - 6 июня
26 мая - 3 июня 2024
8 июня, воскресенье 00:00
29 мая - 4 июня
1 мая - 4 июня