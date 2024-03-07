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Онегин

Онегин

Премьера:
07.03.2024
 
Режиссер:
Сарик Андреасян
  
Актеры:
Виктор Добронравов, Денис Прытков, Елизавета Моряк, Татьяна Сабинова, Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Александр Яцко, Олег Каменщиков, Сергей Степин, Светлана Немоляева, Марк Андреасян, Карэн Бадалов, Денис Давыдов
  
Жанр:
Мелодрама, Экранизация
  
Продолжительноcть:
140 минут
  

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревне дяди он воспринимает как возможность сбежать от опостылевшего света. Однако добравшись до имения, Онегин узнает о кончине родственника, что, впрочем, не сильно расстраивает Евгения. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат, и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…

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Алмаз Синема
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Завтра
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11:50
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11:50
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13:00
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13:10
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13:40
Алмаз Синема
13:40
Алмаз Синема
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:00
Люксор Тула
16:20
Алмаз Синема
16:20
Алмаз Синема
16:30
Иллизиум (Новомосковск)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Кинотеатр 3D (Венев)
18:50
Люксор Тула
19:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
19:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
21:40
Люксор Тула
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 марта, суббота
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:50
Кинотеатр 3D (Венев)
11:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
13:40
Алмаз Синема
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:20
Люксор Тула
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:00
Синема Стар
16:20
Алмаз Синема
16:20
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Кинотеатр 3D (Венев)
18:50
Люксор Тула
19:00
Алмаз Синема
19:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
21:40
Люксор Тула
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 марта, воскресенье
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:50
Кинотеатр 3D (Венев)
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
13:40
Алмаз Синема
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:00
Синема Стар
16:20
Алмаз Синема
16:20
Алмаз Синема
16:30
Иллизиум (Новомосковск)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Кинотеатр 3D (Венев)
18:50
Люксор Тула
19:00
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
19:00
Алмаз Синема
19:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
21:40
Люксор Тула
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 марта, понедельник
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Кинотеатр 3D (Венев)
11:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
13:40
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:00
Синема Стар
16:20
Алмаз Синема
16:20
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Кинотеатр 3D (Венев)
18:50
Люксор Тула
19:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 марта, вторник
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Кинотеатр 3D (Венев)
11:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
13:40
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:00
Синема Стар
16:20
Алмаз Синема
16:20
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Кинотеатр 3D (Венев)
18:50
Люксор Тула
19:00
Алмаз Синема
19:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 марта, среда
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Кинотеатр 3D (Венев)
11:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
13:40
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:00
Люксор Тула
16:20
Алмаз Синема
16:20
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Кинотеатр 3D (Венев)
18:50
Люксор Тула
19:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 марта, четверг
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 марта, пятница
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 марта, суббота
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7 - 13 марта
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29 февраля - 13 марта
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Басня
11 мая - 13 марта 2023
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