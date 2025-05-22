Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
Премьера:
22.05.2025
Режиссер:
Алексей Цицилин
Жанр:
Анимационный
Возрастные ограничения:
6+
Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел Магической Безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить Принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным Принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир — от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного полюса. На пути множество загадок и коварных врагов, ведь это спецзадание повышенной сказочности. Но для Ганзеля и Гретель любая миссия — выполнима.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 мая, четверг
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
16:20
|Люксор Тула
23 мая, пятница
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
16:20
|Люксор Тула
24 мая, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
16:20
|Люксор Тула
25 мая, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
16:20
|Люксор Тула
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
22 мая, четверг
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
16:20
23 мая, пятница
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
16:20
24 мая, суббота
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
16:20
25 мая, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
16:20
17 - 25 мая
11 - 21 мая
1 - 21 мая
13 - 21 мая
13 - 22 мая
8 - 21 мая