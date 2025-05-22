Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»

Премьера: 22.05.2025

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: Анимационный

Возрастные ограничения: 6+

Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел Магической Безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить Принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным Принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир — от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного полюса. На пути множество загадок и коварных врагов, ведь это спецзадание повышенной сказочности. Но для Ганзеля и Гретель любая миссия — выполнима.