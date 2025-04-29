  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Рок-фестиваль «Рок против рака» - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Рок-фестиваль «Рок против рака»

Рок-фестиваль «Рок против рака»

1 июня в манеже «Арсенала» пройдет рок-фестиваль «Рок против рака».

Благотворительный фонд «Планета Добра» приглашает на масштабный рок-фестиваль «Рок против рака», чтобы напомнить обществу о важности борьбы с детской онкологией и объединяем любителей рок-музыки ради благой цели. 

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оплату лечения детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.

Стоимость: от 1800 руб.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула , Ленина пр-т, д.87
1 июня 2025, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Жизнь Чака
3 июня, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
17 мая - 6 июня
Кинотеатр (Суворов)
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 июня 2024
Кинотеатр (Суворов)
Суровая жизнь
8 июня, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последнее завтра
29 мая - 4 июня
Алмаз Синема
Сокровища гномов
1 мая - 4 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.