1 июня в манеже «Арсенала» пройдет рок-фестиваль «Рок против рака».



Благотворительный фонд «Планета Добра» приглашает на масштабный рок-фестиваль «Рок против рака», чтобы напомнить обществу о важности борьбы с детской онкологией и объединяем любителей рок-музыки ради благой цели.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оплату лечения детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.



Стоимость: от 1800 руб.