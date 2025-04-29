Рок-фестиваль «Рок против рака»
1 июня в манеже «Арсенала» пройдет рок-фестиваль «Рок против рака».
Благотворительный фонд «Планета Добра» приглашает на масштабный рок-фестиваль «Рок против рака», чтобы напомнить обществу о важности борьбы с детской онкологией и объединяем любителей рок-музыки ради благой цели.
Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оплату лечения детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.
Стоимость: от 1800 руб.
Где и когда?
Тула , Ленина пр-т, д.87
1 июня 2025, воскресенье
19:00
3 июня, вторник 00:00
17 мая - 6 июня
26 мая - 3 июня 2024
8 июня, воскресенье 00:00
29 мая - 4 июня
1 мая - 4 июня