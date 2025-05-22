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Соловей против Муромца

Соловей против Муромца

Премьера:
22.05.2025
 
Режиссер:
Карен Оганесян
  
Актеры:
Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Тимофей Кочнев, Антон Васильев, Елена Валюшкина, Марк-Малик Мурашкин, Александра Тихонова, Юрий Землянухин, Илья Лукашенко, Юрий Нифонтов
  
Жанр:
Приключение, Фантастика
  
Продолжительноcть:
115 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Давным-давно Соловью-разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. И теперь он хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Сегодня лишь семья наших героев знает эту тайну. Отцу героев, профессору Киселеву, удается найти Муромца на Севере, во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником. Благодаря разработке Киселева — стальному сердцу — Муромец возвращается в наш мир. Однако этот подвиг стоит профессору жизни. Теперь его сыновьям Максиму и Егору предстоит не только остановить Соловья, но и вернуть честное имя Ильи Муромца — в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».

Сегодня
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Алмаз Синема
14:30
Синема Стар
15:10
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Иллизиум (Новомосковск)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Синема Стар
18:45
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Кинотеатр (Суворов)
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:30
Синема Стар
15:10
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Иллизиум (Новомосковск)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:00
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Кинотеатр (Суворов)
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 мая, суббота
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:30
Синема Стар
15:10
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:35
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Кинотеатр (Суворов)
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Люксор Тула
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 мая, воскресенье
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:50
Синема Стар
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Люксор Тула
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:30
Синема Стар
15:10
Люксор Тула
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:35
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Кинотеатр (Суворов)
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Люксор Тула
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 мая, понедельник
09:55
Алмаз Синема
10:10
Синема Стар
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:40
Синема Стар
15:10
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:35
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Кинотеатр (Суворов)
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 мая, вторник
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:30
Синема Стар
15:10
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Кинотеатр (Суворов)
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Люксор Тула
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 мая, среда
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Синема Стар
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:30
Синема Стар
15:10
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Кинотеатр (Суворов)
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Люксор Тула
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Финал
8 - 28 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сущность. Семейный кошмар
13 - 28 мая
Люксор Тула
Жванецкий
13 - 23 мая
Иллизиум (Новомосковск)
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
17 - 28 мая
Кинотеатр 3D (Одоев)
Те еще каникулы, или Отпуск на все сто
18 - 28 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сокровища гномов
1 - 28 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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