Соловей против Муромца

Премьера: 22.05.2025

Режиссер: Карен Оганесян

Актеры: Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Тимофей Кочнев, Антон Васильев, Елена Валюшкина, Марк-Малик Мурашкин, Александра Тихонова, Юрий Землянухин, Илья Лукашенко, Юрий Нифонтов

Жанр: Приключение, Фантастика

Продолжительноcть: 115 минут

Возрастные ограничения: 6+

Давным-давно Соловью-разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. И теперь он хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Сегодня лишь семья наших героев знает эту тайну. Отцу героев, профессору Киселеву, удается найти Муромца на Севере, во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником. Благодаря разработке Киселева — стальному сердцу — Муромец возвращается в наш мир. Однако этот подвиг стоит профессору жизни. Теперь его сыновьям Максиму и Егору предстоит не только остановить Соловья, но и вернуть честное имя Ильи Муромца — в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».