31 мая в деловом пространстве «Союз» пройдет показ FASHION SHOW.



Повседневная рабочая рутина обязывает нас на постоянную смену образов, а следовательно и личностей. Дневной коллективный офисный костюм сменяется к вечеру так же быстро образом ночным индивидуалистическим. Как каждая театральная постановка подразумевает свои ярко выраженные образы-характеры, так и ночные тусовочные пространства обзывают к смене личностей и окружающих декораций. Шумы рутины заводов и офисов сменяются шумами электронной музыки, а одежда теряет функцию защиты и статуса и становится визуальной метафорой, транслирующей чувства, эмоции, внутренние конфликты.



Участники:

rinnie;

елизавета зыкова;

лана столярчук;

воссоединение;

дарья ризе.

Сбор гостей в 18.40.

Где: пространство «СОЮЗ», 1 этаж, ул. Фридриха Энгельса, 1 (вход со двора).