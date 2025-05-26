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FASHION SHOW

FASHION SHOW

31 мая в деловом пространстве «Союз» пройдет показ FASHION SHOW.

Повседневная рабочая рутина обязывает нас на постоянную смену образов, а следовательно и личностей. Дневной коллективный офисный костюм сменяется к вечеру так же быстро образом ночным индивидуалистическим. Как каждая театральная постановка подразумевает свои ярко выраженные образы-характеры, так и ночные тусовочные пространства обзывают к смене личностей и окружающих декораций. Шумы рутины заводов и офисов сменяются шумами электронной музыки, а одежда теряет функцию защиты и статуса и становится визуальной метафорой, транслирующей чувства, эмоции, внутренние конфликты.

Участники:

  • rinnie;
  • елизавета зыкова; 
  • лана столярчук; 
  • воссоединение; 
  • дарья ризе.

Сбор гостей в 18.40.
Где: пространство «СОЮЗ», 1 этаж, ул. Фридриха Энгельса, 1 (вход со двора).

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
31 мая 2025, суббота
19:00
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