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Жизнь Чака

Жизнь Чака

Премьера:
05.06.2025
 
Режиссер:
Майк Флэнаган
  
Актеры:
Лорен ЛаВера, Карен Гиллан, Кейт Сигел, Том Хиддлстон, Хизер Лангенкамп, Молли К.Куинн, Джейкоб Тремблей, Мэттью Лиллард, Марк Хэмилл, Давид Дастмалчян, Миа Сара, Майкл Трукко, Вайолет Макгроу, Аннализа Бассо, Саманта Слойан
  
Жанр:
Фантастика, Фэнтези, Драматический
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Каждый человек — это отдельная вселенная. В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

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