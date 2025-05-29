Книги на лето
31 мая и 1 июня в кластере «Октава» пройдет фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето».
Живые дискуссии, литературные мастер-классы и лекции, после которых мир литературы покажется интереснее! Приготовьтесь к эксклюзиву от авторов, издательств и крутых спикеров.
Программа фестиваля по ссылке.
Вход свободный по регистрации.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
31 мая 2025, суббота
12:00
1 июня 2025, воскресенье
12:00
29 мая - 4 июня
1 мая - 4 июня
17 мая - 6 июня
26 мая - 3 июня 2024
3 июня, вторник 00:00
1 июня, воскресенье 00:00