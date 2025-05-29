31 мая и 1 июня в кластере «Октава» пройдет фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето».



Живые дискуссии, литературные мастер-классы и лекции, после которых мир литературы покажется интереснее! Приготовьтесь к эксклюзиву от авторов, издательств и крутых спикеров.

Программа фестиваля по ссылке.

Вход свободный по регистрации.