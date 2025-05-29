Последнее завтра

Премьера: 29.05.2025

Режиссер: Трей Эдвард Шульц

Актеры: The Weeknd, Дженна Ортега, Барри Кеоган, Пол Л.Дэвис, Дэвид Московиц, Роман Митичян, Рой Уилльямс-мл., Эван Шафран, Нэнси ДеМарс, Ольга Сафари

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Это погружает его в опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром.