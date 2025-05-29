Последнее завтра
Премьера:
29.05.2025
Режиссер:
Трей Эдвард Шульц
Актеры:
The Weeknd, Дженна Ортега, Барри Кеоган, Пол Л.Дэвис, Дэвид Московиц, Роман Митичян, Рой Уилльямс-мл., Эван Шафран, Нэнси ДеМарс, Ольга Сафари
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
103 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Это погружает его в опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром.
31 мая, суббота
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Алмаз Синема
1 июня, воскресенье
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Алмаз Синема
2 июня, понедельник
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Алмаз Синема
3 июня, вторник
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Алмаз Синема
4 июня, среда
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Алмаз Синема
31 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
1 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
2 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
3 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
4 июня, среда
|Алмаз Синема
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
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