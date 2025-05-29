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Последнее завтра

Последнее завтра

Премьера:
29.05.2025
 
Режиссер:
Трей Эдвард Шульц
  
Актеры:
The Weeknd, Дженна Ортега, Барри Кеоган, Пол Л.Дэвис, Дэвид Московиц, Роман Митичян, Рой Уилльямс-мл., Эван Шафран, Нэнси ДеМарс, Ольга Сафари
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Это погружает его в опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром.

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