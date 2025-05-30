День защиты детей

Собрали самые интересные мероприятия, которые ждут детей и взрослых 1 июня в Туле.

Центральный парк

Мероприятия продлятся с 12.00 до 18.00.

Центральными событиями станут парад колясок и парад близнецов. Более подробно — в афише:

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Центр Тулы

ул. Советская, 1/1 (Туристско-информационный центр)

12.00 — интерактивные конкурсы, аниматоры, фокусник, крио-шоу, аквагрим и мастер-классы по созданию слаймов, филимоновских игрушек, фигурок и украшений из полимерной глины.

На праздничной ярмарке региональные производители, в их числе участники проекта «Сделано в Тульской области», представят свою продукцию.

Детям бесплатно раздадут мороженое.

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Тульский филиал Государственного исторического музея

11.00 — музейное занятие «Что такое археология». 12+

Юным любителям истории предстоит узнать о том, что такое археология, какие тайны о прошлом и сокровища хранят недра земли. Ведущий познакомит ребят с профессией археолога и расскажет о том, как и зачем ведутся раскопки. Вход по билету.

12.00 — 15.00 — интерактивная площадка «Большая музейная картина». 6+

В музейном дворике команда волонтёров будет создавать масштабное полотно по мотивам Главного здания Исторического музея. Посетители смогут не только увидеть процесс создания картины, вдохновленной архитектурой музея, но и принять участие в этом увлекательном творческом процессе. Бесплатно, по входному билету на выставку «Хранить вечно».

12.00 — 16.00 — мастер-класс для участников детского творческого конкурса «Сохраняя память». 6+

Ребята изобразят на бумаге историю героев своей семьи в различных техниках. После мастер-класса дети и их родители смогут заполнить заявку и принять участие в творческом конкурсе «Сохраняя память». Бесплатно, по входному билету на выставку «Хранить вечно».

13.00 — музейное занятие «Что скрывают царские курганы». 6+

Участники получат представление о погребальных традициях разных культур, узнают, почему в гробницах царей находят так много ценных артефактов, познакомятся с историей открытия богатейшего захоронения на территории России — кургана Куль-Оба. В ходе археологического эксперимента изготовят металлическую бляшку в технике чеканки и тиснения. Билет по ссылке.

12.00 — музейное занятие «Писать красиво нелегко!» для детей с особенностями ментального развития. 6+

Занятие посвящено истории развития письменности в Российском государстве в IX–XV вв. Участники узнают, как менялись материалы, техника и приемы письма. Для участия в занятии необходима предварительная запись по телефону +7 (4872) 77-31-65 или по электронной почте [email protected].

Посетители до 17 лет включительно в этот день смогут пройти в музей по бесплатному входному билету.

Билеты на мероприятия доступны в кассах музея и на сайте.

Тел. 8 (4872) 77-31-65. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 10.

Творческий кластер «Октава»

Фестиваль «Планета детства»

3-й этаж, Зал «Демидов»

13.00 — 14.45 — эстафета «Весёлые старты». 12+

15.00 — 15.45 — научное шоу. 6+

16.00 — 16.30 — шоу мыльных пузырей. 0+

1-1 этаж, Про.Парк

12.00 — 14.00 и 16.00 — 18.00 — мастер-класс «Погружение в креативный процесс. Крестики-нолики». 6+

14.00 — 16.00 — мастер-класс: «Погружение в креативный процесс. Керамическая мозаика». 12+

3-й этаж, Холл

12.00 — 17.00 — игротека, настольные игры. 6+



12.00 — 17.00 — просмотр мультфильмов. 6+

Фотовыставка Банка России «Путешествие в детство». 6+

12.00 — 17.00 — творческие мастер-классы:

большая раскраска, 6+;

раскраска деревянных изделий, 6+;

аквагрим, 6+;

нейродорожка, интерактивная игра по скорочтению и логическая игра «Великан — танграм», 6+;

«Пушистый зоопарк», 6+;

«Мастерская ювелира», 12+;

«Нескучное деньговедение», 12+;

Уголок финансовой грамотности «Путешествие в мир финансов», 6+.

17.00 — лотерея «Праздник детства». 6+

Вход бесплатный по регистрации.

Тел. 8 (4872) 77-02-07. Адрес: Тула, Центральный переулок, 18.

Тульские библиотеки

Открытие масштабного проекта «Библиотека под зонтиком» в городских парках:

11.00 — «Всё ЭТО — всё ЛЕТО!», Казанская набережная, беседка «Волна»;

11.00 — «С книгой встречаем лето», Пролетарский парк культуры и отдыха;

12.00 — «Маленькие дети большой планеты», Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова;

12.00 — «Звонкое лето детства», Баташевский сад;

12.00 — «Адрес детства — Лето!», Комсомольский парк.

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Ремесленный двор «Добродей»

С 12.00 до 16.00 — праздник «Настроение — ИГРА!».

Игротека «Деревянные игры» — здесь вы сможете проверить свою ловкость, меткость, сообразительность и просто весело провести время. Бесплатно.

Игра «По гусиным следам» на малой сцене пригласит в увлекательное путешествие. Юные гости узнают много нового и интересного о традициях и истории Тульского края. Бесплатно.

На Тульской кузне можно будет не только увидеть коллекцию подков, элементы ворот, оград и решёток, выполненных в ремесленных традициях Тульской области, но и принять участие в мастер-классе и сделать себе памятный сувенир в технике горячей ковки. Стоимость мастер-класса — по прайсу.

В Кустарном антимузее найдется занятие как для малышей, так и для гостей постарше. Вместе с мастерицей вы сможете расписать филимоновские игрушки, сумки-шоперы, деревянные фигурки и блокноты. Стоимость мастер-класса — по прайсу.

На мастер-шоу «Именная ложка» опытный мастер познакомит со своей работой, расскажет об инструментах и научит элементарным приемам гравировки. Наградой за труды станет именная ложечка с монограммой. Стоимость мастер-шоу — по прайсу.

На пряничной веранде гости смогут раскрасить резной наличник, погрузиться в мир деревянного зодчества и узнать особенности резных наличников Тулы. Все участники мастер-класса получат памятные подарки (бесплатно).

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Тел. 8 (4872) 70-43-55. Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б.

Музей обороны Тулы

С 12.00 до 17.00 — музейный праздник «Веселая карусель»: квесты, игры и мастер-классы. 0+

Тел. 8 953 955-01-93. Адрес: Тула, территория «Парк Патриот-Тула».

Тульский музей изобразительных искусств

12.00 — интерактивная квест-экскурсия «В гостях у сказки». 6+

14.00 — интерактивная квест-экскурсия «Путешествие на Олимп». 6+

Тел. 8 (4872) 35-40-53.

Тульский кремль

13.00 — экскурсионная программа «Поиграем, погуляем на осадных, на дворах». 6+

Тел. 8 (4872) 77-49-34.

Тульский экзотариум

Экспозиция в Центральном парке

19.00 — спектакль театра-студии «МЮСЛИ» «Роня, дочь разбойника» по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Он сочетает в себе элементы кукольного театра и театра, где актёры играют в живом плане. Также в нем примут участие пушистые, чешуйчатые и пернатые обитатели экзотариума. Билет по ссылке. 6+

Культурно-выставочный комплекс «Л.Н.Т»

С 14.00 — праздничная программа «ВнеКЛАССные занятия». Она включит в себя игру в слова и создание сувенира с изображением Льва Толстого. Билеты по ссылке. 0+

Тел. 8 (4872) 77-33-02. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 25.

Научный центр «Археология и реставрация»

10.30 и 13.30 — мастер-класс «Верховая набойка по ткани». Участники встречи узнают о родине набивного дела и появлении на Руси первых печатных тканей, о мастерах-набойщиках. Вход платный. 6+

11.00 — выпускной в Школе юного археолога. Более 200 тульских школьников прошли курс юного археолога в филиале музея-заповедника «Куликово поле» в 2024-2025 учебном году. На интерактивную программу приглашены все — и выпускники, и новички. Вход платный. 6+

12.00 — игра «Находка археолога». Посетители могут прожить в этой игре один из ярчайших моментов в жизни археолога — найти уникальный артефакт. Вход свободный. 6+

12.00 и 15.00 — пешеходная экскурсия по историческому ядру Тулы «За фасадами старых зданий» для всей семьи. Протяженность маршрута — до 2 километров, длительность экскурсии — до 1,5 часов (в зависимости от возраста детей). Платно. 6+

Тел. 8 (4872) 77-38-06. Адрес: Тула, улица Металлистов, 1.