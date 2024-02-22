Премьера: 22.02.2024

Режиссер: Александр Гурьянов

Актеры: Кирилл Зайцев, Артем Ткаченко, Валерий Баринов, Нелли Пшенная, Сергей Маховиков, Владимир Зайцев, Вадим Андреев, Борис Каморзин, Сослан Фидаров, Анатолий Котенев, Алексей Шевченков, Марина Лебедева, Сергей Борисов, Валерий Афанасьев, Михаил Беспалов, Вадим Галыгин, Данил Стеклов, Татьяна Казючиц, Юлия Ромашина, Мария Федосова, Александра Никифорова, Вероника Норина

Жанр: Биография, Боевик, Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 132 минуты

История Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и стать у истоков создания антитеррористического подразделения Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.