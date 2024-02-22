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Командир

Командир

Премьера:
22.02.2024
 
Режиссер:
Александр Гурьянов
  
Актеры:
Кирилл Зайцев, Артем Ткаченко, Валерий Баринов, Нелли Пшенная, Сергей Маховиков, Владимир Зайцев, Вадим Андреев, Борис Каморзин, Сослан Фидаров, Анатолий Котенев, Алексей Шевченков, Марина Лебедева, Сергей Борисов, Валерий Афанасьев, Михаил Беспалов, Вадим Галыгин, Данил Стеклов, Татьяна Казючиц, Юлия Ромашина, Мария Федосова, Александра Никифорова, Вероника Норина
  
Жанр:
Биография, Боевик, Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
132 минуты
  

История Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и стать у истоков создания антитеррористического подразделения Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.

Сегодня
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
13:10
Люксор Тула
13:30
Синема Стар
14:15
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14:15
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Иллизиум (Новомосковск)
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18:30
Синема Стар
19:00
Люксор Тула
19:20
Люксор Тула
20:00
Иллизиум (Новомосковск)
20:15
Алмаз Синема
20:50
Кинотеатр (Суворов)
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:15
Кинотеатр 3D (Венев)
22:30
Иллизиум (Новомосковск)
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
13:10
Люксор Тула
13:30
Синема Стар
14:15
Кинотеатр 3D (Венев)
14:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
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Иллизиум (Новомосковск)
16:00
Кинотеатр (Суворов)
16:55
Алмаз Синема
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:00
Иллизиум (Новомосковск)
20:15
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Кинотеатр (Суворов)
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:15
Кинотеатр 3D (Венев)
21:40
Люксор Тула
22:30
Иллизиум (Новомосковск)
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, суббота
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
13:10
Люксор Тула
13:30
Синема Стар
14:10
Люксор Тула
14:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:15
Кинотеатр 3D (Венев)
16:00
Кинотеатр (Суворов)
16:55
Алмаз Синема
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:15
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Кинотеатр (Суворов)
21:15
Кинотеатр 3D (Венев)
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:40
Люксор Тула
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, воскресенье
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
13:10
Люксор Тула
13:30
Синема Стар
14:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:15
Кинотеатр 3D (Венев)
16:00
Кинотеатр (Суворов)
16:55
Алмаз Синема
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:15
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Кинотеатр (Суворов)
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:15
Кинотеатр 3D (Венев)
22:10
Люксор Тула
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, понедельник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
13:30
Синема Стар
14:15
Кинотеатр 3D (Венев)
14:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Кинотеатр (Суворов)
16:55
Алмаз Синема
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:50
Кинотеатр (Суворов)
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:15
Кинотеатр 3D (Венев)
27 февраля, вторник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
13:30
Синема Стар
14:15
Кинотеатр 3D (Венев)
14:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Кинотеатр (Суворов)
16:55
Алмаз Синема
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:50
Кинотеатр (Суворов)
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 февраля, среда
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
13:30
Синема Стар
14:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:15
Кинотеатр 3D (Венев)
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Кинотеатр (Суворов)
16:55
Алмаз Синема
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:50
Кинотеатр (Суворов)
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
Расписание на все дни
0
Касса
Прошлые жизни
27 февраля, вторник 00:00
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Объектив
19 августа - 25 февраля 2023
Люксор Тула
Сезон охоты: Суперкоманда
22 - 28 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Три мушкетера: Миледи
8 - 25 февраля
Люксор Тула
В Арктику
28 февраля, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Детектив Табо
18 - 28 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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