Командир
Премьера:
22.02.2024
Режиссер:
Александр Гурьянов
Актеры:
Кирилл Зайцев, Артем Ткаченко, Валерий Баринов, Нелли Пшенная, Сергей Маховиков, Владимир Зайцев, Вадим Андреев, Борис Каморзин, Сослан Фидаров, Анатолий Котенев, Алексей Шевченков, Марина Лебедева, Сергей Борисов, Валерий Афанасьев, Михаил Беспалов, Вадим Галыгин, Данил Стеклов, Татьяна Казючиц, Юлия Ромашина, Мария Федосова, Александра Никифорова, Вероника Норина
Жанр:
Биография, Боевик, Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
132 минуты
История Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и стать у истоков создания антитеррористического подразделения Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.
Сегодня
Завтра
24 февраля, суббота
25 февраля, воскресенье
26 февраля, понедельник
27 февраля, вторник
28 февраля, среда
Сегодня
Завтра
24 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
11:45
16:55
20:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
20:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:15
21:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:15
21:15
|Люксор Тула
|
13:10
14:10
19:20
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
17:45
20:35
23:25
|Синема Стар
|
13:30
18:30
25 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:45
16:55
20:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
20:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:15
21:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:15
21:15
|Люксор Тула
|
13:10
19:20
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
17:45
20:35
23:25
|Синема Стар
|
13:30
18:30
26 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:45
16:55
20:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
20:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:15
21:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:15
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
15:15
18:05
20:55
|Синема Стар
|
13:30
18:30
27 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
11:45
16:55
20:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
20:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:15
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
15:15
18:05
20:55
23:45
|Синема Стар
|
13:30
18:30
28 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
11:45
16:55
20:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
20:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:15
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
15:15
18:05
20:55
|Синема Стар
|
13:30
18:30
27 февраля, вторник 00:00
19 августа - 25 февраля 2023
22 - 28 февраля
8 - 25 февраля
28 февраля, среда 00:00
18 - 28 февраля