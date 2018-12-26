Все новогодние ёлки для детей в Туле

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Новый год — пора чудес, особенно для детей. На новогодних каникулах юных жителей и гостей Тулы ждет много интересных событий и главные гости — Дед Мороз и Снегурочка.

Для всей семьи

Когда: 2-6 января, 12.00 и 16.00

Где: Музей оружия, здание-шлем, Тула, улица Октябрьская, 2

Цена: 500 р., заказ билетов для организованных групп по тел. 8 (4872)40−47−48, 31−17−48.

Поздравление Деда Мороза: будет

В Зале славы российского оружия под куполом легендарного шлема состоится новогодний военно-исторический театрализованный праздник «Богатырский шлем на страже нового года».

Гостей праздника ждут необычные приключения с виртуозными трюками каскадеров и акробатов, лазерным шоу, новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Когда: 5 января 2019, суббота, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500-1500 р.

Поздравление Деда Мороза: нет

В Городском концертном зале пройдет балет по мотивам знаменитой сказки Э. Гофмана. На сцене выступят блистательные солисты Большого театра Наталья и Юрий Выскубенко.

Сказка Гофмана положенная на музыку Чайковского произведет неизгладимое впечатление и оставит самые яркие эмоции. Взрослые с удовольствием возвращаются в мир своего детства и романтических воспоминаний, а дети снова и снова готовы слушать и смотреть историю о храбром Щелкунчике, злом Крысином короле и мечтательной девочке Маше. «Щелкунчик» — любимый спектакль Нового Русского балета.

Когда: 29-30 декабря, 12.00, 2-5 января 2019, 18.00

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: 500-1800 р.

Поздравление Деда Мороза: будет

В Тульском цирке гостей ждет удивительная история «Ёлка в цирке — шоу Слонов!». Сказочной красоты попугаи Ара и королевские пудели Натальи Борк откроют новогоднюю историю, в которой Дед Мороз и Снегурочка приготовили целое море подарков, а вот один в дороге потеряли… Где искать, кто поможет? Ведь никак нельзя допустить, чтобы кто-то ушёл домой без подарка!

Дед Мороз и Снегурочка будут ждать маленьких зрителей на 2 этаже цирка, где за час до начала представления и в антракте, можно сфотографироваться на яркой фотозоне и увидеть выступления детских цирковых студий города Тулы.

Когда:Когда: 26 декабря в 13.00, 2 января в 11.00 2 и 7 января 2019 в 12.00

Где: Тульский камерный драматический театр, Тула, улица Дзержинского,8

Цена: 500 р.

Поздравление Деда Мороза: будет

В камерном драматическом театра пройдет новогодняя премьера семейного спектакля по мотивам русских народных сказок. В этом спектакле вновь оживут персонажи этих сказок, вновь появится грозный Змей Горыныч, и вновь закипит в котелке и заварится каша из топора! Взрослым будет приятно вспомнить эти сказки, а детям их узнать!

Перед спектаклем гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогодние праздники- самое прекрасное время для активного отдыха всей семьей на свежем воздухе. Где покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах и коньках читайте в специальном обзоре.

Для самых маленьких (до 8 лет)

Когда: 29 декабря, суббота, 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500-1200 р.

Поздравление Деда Мороза: будут подарки

В Городском концертном зале пройдет детское фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза». На сцене появится великолепная восьмерка любимых героев знаменитого мультсериала «Фиксики»: Симка, Нолик и ДимДимыч, а также Дед Мороз и новые герои Мася и Папус. В программе праздника будут известные фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, фиксизарядка, а ещё — чувство незаменимости, ведь для помощи нужен голос каждого малыша в зале — всё это делает поход на фиксишоу большим-большим праздником для всей семьи!

Когда: 3 января, четверг, 14.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 400-1500 р., детям до 3 лет - бесплатно без отдельного места, если ребенок сидит на коленях.

Поздравление Деда Мороза: не будет

В Тульском областном центре молодежи пройдет новогоднее представление с героями популярного мультсериала «Барбоскины». В представлении участвуют настоящие театральные и цирковые артисты и любимые персонажи всех детей — Барбоскины!

Оригинальный сюжет сказки превращает шоу в карнавал виртуальных путешествий по странам Земли. По сюжету, человечеству грозит опасный вирус, необходимы срочные меры! При помощи чудесного «слайпа» Барбоскины связываются с собаками из Китая, Франции и Австралии и с помощью зрителей смогут победить коварных врагов.

Компьютерная графика, узнаваемые красочные костюмы, заразительные песни в сочетании с филигранным искусством исполнителей — подарят всем гостям праздника яркие впечатления.

Когда: 26-27 декабря в 10.30, 13.30; 28 декабря в 11.00; 4 января в 11.00, 14.00, 17.00; 12 января в 11.00 и 14.00

Где: Тульский Государственный Театр Кукол, Тула, улица Советская, 62

Цена: детский- 450−500 р., взрослый — 350−400 р.

Поздравление Деда Мороза: будет

В Тульском кукольном театре пройдет новогодний спектакль-квест для детей от 4 лет. На поиски поросенка Фунтика (символа Нового года) отправляются Снегурочка, Белладонна, Ванечка, Кот в сапогах и многие другие наши друзья!

Перед спектаклем гостей ждет веселое представление у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными героями.

Когда: 26-28 декабря, в 12.00

Где: "ВКубе", семейно-развлекательный центр, Тула, улица Ф.Энгельса, 70

Цена: билет ребенок+взрослый - 1200 р., для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р., скидка 30% для многодетных семей.

Поздравление Деда Мороза: подарок



Для юных гостей в семейном центре развернется настоящее ледяное царство в новогодней сказке с элементами аэро-твистинга. Герои новогоднего представления снеговик Зя-зя, умная снежинка Мила и задорный снежный человек Бу будут искать осколки волшебного зеркала Деда Мороза, которые разбросаны по всем уголкам планеты, чтобы устроить праздник в царстве Снежной королевы. Гостей праздника ждут: мастер-класс по созданию съедобного новогоднего украшения, конфетти — Флеш-моб со Снежной Королевой, Снежное шоу с Крио-снежинкой Милой и многое другое.

Когда: 4 января, пятница, в 12.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 400-1300 р.

Поздравление Деда Мороза: будет

4 января в Тульском областном центре молодежи пройдет детский спектакль «Три кота. Новогодние подарки» по мотивам одноименного мультсериала. В процессе игр и развлечения котята находят невероятную карту сокровищ Деда Мороза и незамедлительно отправляются на его поиски. Во время приключения котятам необходимо пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность, а самое важное — доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент.

Гостей ждет новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника! Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале! Ребенок станет непосредственным участником спектакля!

Для детей 6-10 лет

Когда: 25-30 декабря и 2-6 января в 16.00

Где: Тульский Кремль, музей

Цена: 500 р.

Поздравление Деда Мороза: не будет





В музее Тульского кремля пройдут новогодние спектакли для детей. Гости увидят старую сказку на новый лад, познакомится с необычными персонажами, увидят давно знакомых и любимых героев в неожиданных образах! А вокальные, театральные и цирковые номера со спецэффектами сделают представление незабываемым!

В гостиной Деда Мороза поселилась вся снежная семья Мороза Ивановича — много у них с Бабушкой Зимой внучат-снеженят! А самая младшенькая — непослушная Снежаночка, которая решила устроить Новому Году перезагрузку!

Когда: 26-28 декабря в 15.00

Где: "ВКубе", семейно-развлекательный центр

Тула, улица Ф.Энгельса, 70

Цена: билет на 1 ребенка и 1 взрослого- 1200 р., для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р., скидка 30% для многодетных семей.

Поздравление Деда Мороза: будет

В шоу для детей до 10 лет «Новогодняя вакцина» гостям предстоит стать настоящими супер-агентами и выполнить эту сложную миссию - спасти людей от страшной болезни, из-за которой Новый год оказался под угрозой. Участники пройдут увлекательные мастер-классы, создадут специальную гаджет елку и расшифруют тайные послания.

Когда: 3-5 января 2019 в 13.00 и 17.00

Где: Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

Цена: 900 р. (в эту сумму включен подарок), взрослого — 400 р.

Гостей ждут танцевальные номера от ансамбля «Непоседы», конкурсы и загадки от Деда Мороза и Снегурочки, возможность сфотографироваться со сказочными персонажами, и сладкие подарки.

Юные туляки станут участниками веселой и поучительной звездной сказки о робком Пингвине, завистливой Колдунье, красавице Снегурочке, не стареющем Деде Морозе и прекрасном Звездном принце.

Героям спектакля и их маленьким помощникам предстоит побороть магию Колдуньи и ее «обманного зеркала» и зажечь елку, отдав часть своего тепла волшебной звезде.

Когда: 26-29 декабря, 10.00 и 14.00, 30 декабря в 11.00 и 15.00, 2-8 января в 11.00 и 15.00, 9 января в 12.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Цена: 150 — 500 р.





В ТЮЗе идет премьера нового спектакля по мотивам одноимённой сказки Гофмана.

Перед Новым годом в доме советника медицины Штальбаума все готовятся к празднику, а дети — Франд и Мари — строят догадки, что же на этот раз им преподнесет в подарок выдумщик и искусник крестный Дроссельмейер, часто чинивший часы в их доме.

Дети и представить себе не могли, чем обернется встреча с простой игрушкой-Щелкунчиком. Оказывается в Новый год сказка оживает…

Когда: 27-30 декабря в 10.00, 28 декабря в 13.00, 29 декабря в 15.00, 30 декабря в 13.00 и 15.00, 3 января в 13.00 и 15.00, 4-5 января в 10.00, 13.00 и 15.00, 6 января в 15.00, 7 января в 10.00 и 13.00.

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: от 400 р.

Поздравление Деда Мороза: будет





В дни новогодних каникул в театрально-концертном центре пройдет детский спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена. Магическая история для самых любопытных (пьеса В. Ткачёва).

После спектакля маленькие гости попадут в фантастическую страну праздника, смеха и веселья, познакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в развлекательной программе и получат массу незабываемых впечатлений!

Игровая программа «В гостях у Деда Мороза» Когда: 29 декабря в 11.00, 2-3 января 2019 года в 12.00

Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр

Тула, проспект Ленина, 47

Цена: 100 р., предварительная запись по телефону: +7 4872 36 16 63.

Поздравление Деда Мороза: будет

В дни новогодних канул музей «Тульские древности» приглашает детей на интерактивную программу, посвященную Деду Морозу. Кто бывал в гостях у Деда Мороза? Чем занят добрый волшебник перед праздником? Об этом можно узнать, заглянув к главному персонажу Нового года. А пока он занят приготовлением подарков, гостей встретит хозяйка избы. Вместе с ней ребята подготовятся к празднику, приберутся у елки, смастерят игрушку. А потом позовут Деда Мороза, который за песни и стихи будет рад подарить ребятам подарки!

Для подростков старше 10 лет

Когда: 29 декабря- 31 января по выходным в 17.20

Где: Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция

Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)

Цена: 850 р.

Поздравление Деда Мороза: стоимость билета 1000 р.

Музей живой природы и «Квестория» приглашают на новогодний квест, посвященный обитателям экзотариума. Программа для детей от 8 до 13 лет.

Гостей ждет экскурсия по новому зданию экзотариума и живая ролевая игра, в которой гости будут выполнять свои задания и отвечать на вопросы о животных. Финал игры зависит только от участников. В завершение праздника гостей ждет чаепитие.

Когда: 29-30 декабря, 15.00, 2-4 января в 14.00

Где: "Октава", творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 350 р.





В праздничные дни пройдет зимний интерактивный спектакль-квест Музея станка и арт-площадки «Барабан» «Мальчик, который потерял голос».

Главный герой пытается отыскать свой голос в пустынном снежном поле. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, который он случайно нашел в снегу: из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, фрагмент радиоспектакля, спор двух ученых. Найти голос герою спектакля помогут зрители, а финал истории зависит от их решений!

Когда: 4 января в 17.00 Где: "Октава", творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24 Цена: 200 р. Поздравление Деда Мороза: не будет

4 января на «Октаве» пройдет крио-шоу «Волшебная наука» — жидкий азот превратит в хрупкий лед абсолютно любой предмет, а ведущие объяснят работу таких процессов, покажут несколько научных фокусов и даже помогут сделать юным исследователям вкуснейшее мороженое!

Когда: 1 января 2019, вторник 02.00

Где: Тульский Кремль

Цена: 250 р.

Поздравление Деда Мороза: гости сфотографируются со Снегурочкой

В новогоднюю ночь в атриуме Тульского кремля состоится квест «Генерал Дед Мороз». Участники квеста совершат увлекательное путешествие по новогодней планете с играми, загадками и песнями, сфотографируются с тульской Снегурочкой, выполнят занимательные и весёлые задания генерала Мороза и мастера Кузнецова!

Когда: 26 декабря, 2 января, 9 января, 15.00

Где: "ВРадость", семейный центр, Тула, улица Колетвинова, 2, подъезд 1

Цена: 350 р.

В семейном центре «Врадость» проходят мастер-классы по изготовлению удивительного талисмана Нового года - ловец снов. Он оберегает своего хозяина от дурных снов и мыслей, его можно наделять своей энергетикой, намерением, пожеланием. Заряженный ловец создает особую атмосферу в помещении. Материалы входят в стоимость занятий.

Новогоднее кругосветное путешествие Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр

Тула, проспект Ленина, 47

Цена: 100 р., предварительная запись по тел. +7 4872 36 16 63.

Поздравление Деда Мороза: не будет В праздничные дни в музее «Тульские древности» пройдет игровая программа, посвященная новогодним традициям разных стран. Кто приносит подарки детям на Рождество в Германии? Какое блюдо непременно ставят хозяйки на праздничный стол в Италии? Какие песни поют в канун Рождества в Англии? Когда стали праздновать Новый год 1 января в России? Об этом и многом другом посетители музея «Тульские древности» узнают на занятии, а также впрыгнут в наступающий 2019, как сделали бы это немцы, прогонят под бой курантов все невзгоды, как принято у итальянцев, увидят, чем украшали лесную красавицу 100 лет назад, станцуют вокруг елочки итальянскую лавату и многое другое.

Когда: 30 декабря, 4-6 января 2019, 11.00 и 14.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 200-400 р.

Поздравление Деда Мороза: будет

На сцене Филармонии состоится музыкальный спектакль, созданный по мотивам сказки французской писательницы XVII века Габриэль Сюзанн де Вильнев. Новогоднее театрализованное представление в исполнении артистов и коллективов Детской филармонии.

Гостей ждет азартная игра актеров, декорации, мгновенно переносящие в разные места действия и времена года, специально написанная к спектаклю музыка, танцующие цветы, птицы и другие обитатели волшебного замка.

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Алиса в стране Чудес Когда: 30 декабря в 11.00 и 13.00

Где: Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а

Вход свободный В доме культуры Ясной Поляны состоится спектакль по мотивам одноименного произведения, написанного английским математиком, поэтом и писателем Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл. Главные роли исполнят артисты художественной студии ДК «Ясная Поляна». Сквозь кроличью нору вы попадете в воображаемый мир, населенный странными персонажами, среди которых Белый кролик, птица Додо, Чеширский Кот и Герцогиня. Сказка будет интересна и детям и взрослым. Также гостей развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новый год на старый лад Когда: 29 декабря в 12.00, 4 января в 13.00

Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр

Тула, проспект Ленина, 47

Цена: 100 р., предварительная запись по тел. +7 4872 36 16 63.

Поздравление Деда Мороза: не будет В дни новогодних каникул музей «Тульские древности» подготовил увлекательную новогоднюю программу. Удивительное путешествие во времени познакомит с тем, как встречали Новый год в разные эпохи. Здесь можно побывать «в шкуре» того, кто никогда не отмечал праздник, узнать, кому мы обязаны нашими новогодними торжествами и нарядной елкой, оказаться в смутных временах, когда Новый год был под запретом.

Премьера Ёлок

Во всех кинотеатрах Тульской области

Цена: от 140 р.

Просмотр «Ёлок» накануне Нового года - это уже старая добрая традиция. «Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.