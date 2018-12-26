Все новогодние ёлки для детей в Туле
Новый год — пора чудес, особенно для детей. На новогодних каникулах юных жителей и гостей Тулы ждет много интересных событий и главные гости — Дед Мороз и Снегурочка.
Богатырский шлем на страже нового года
Когда: 2-6 января, 12.00 и 16.00
Где: Музей оружия, здание-шлем, Тула, улица Октябрьская, 2
Цена: 500 р., заказ билетов для организованных групп по тел. 8 (4872)40−47−48, 31−17−48.
Поздравление Деда Мороза: будет
В Зале славы российского оружия под куполом легендарного шлема состоится новогодний военно-исторический театрализованный праздник «Богатырский шлем на страже нового года».
Гостей праздника ждут необычные приключения с виртуозными трюками каскадеров и акробатов, лазерным шоу, новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Щелкунчик
Когда: 5 января 2019, суббота, 17.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 500-1500 р.
Поздравление Деда Мороза: нет
В Городском концертном зале пройдет балет по мотивам знаменитой сказки Э. Гофмана. На сцене выступят блистательные солисты Большого театра Наталья и Юрий Выскубенко.
Сказка Гофмана положенная на музыку Чайковского произведет неизгладимое впечатление и оставит самые яркие эмоции. Взрослые с удовольствием возвращаются в мир своего детства и романтических воспоминаний, а дети снова и снова готовы слушать и смотреть историю о храбром Щелкунчике, злом Крысином короле и мечтательной девочке Маше. «Щелкунчик» — любимый спектакль Нового Русского балета.
Шоу Слонов
Когда: 29-30 декабря, 12.00, 2-5 января 2019, 18.00
Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96
Цена: 500-1800 р.
Поздравление Деда Мороза: будет
В Тульском цирке гостей ждет удивительная история «Ёлка в цирке — шоу Слонов!». Сказочной красоты попугаи Ара и королевские пудели Натальи Борк откроют новогоднюю историю, в которой Дед Мороз и Снегурочка приготовили целое море подарков, а вот один в дороге потеряли… Где искать, кто поможет? Ведь никак нельзя допустить, чтобы кто-то ушёл домой без подарка!
Дед Мороз и Снегурочка будут ждать маленьких зрителей на 2 этаже цирка, где за час до начала представления и в антракте, можно сфотографироваться на яркой фотозоне и увидеть выступления детских цирковых студий города Тулы.
Сказ про бравого солдата
Поздравление Деда Мороза: будет
Новогодние праздники- самое прекрасное время для активного отдыха всей семьей на свежем воздухе. Где покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах и коньках читайте в специальном обзоре.
Фикси шоу «разбуди Деда Мороза»
Когда: 29 декабря, суббота, 12.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 500-1200 р.
Поздравление Деда Мороза: будут подарки
В Городском концертном зале пройдет детское фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза». На сцене появится великолепная восьмерка любимых героев знаменитого мультсериала «Фиксики»: Симка, Нолик и ДимДимыч, а также Дед Мороз и новые герои Мася и Папус. В программе праздника будут известные фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, фиксизарядка, а ещё — чувство незаменимости, ведь для помощи нужен голос каждого малыша в зале — всё это делает поход на фиксишоу большим-большим праздником для всей семьи!
Новогодние приключения Барбоскиных
Когда: 3 января, четверг, 14.00
Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134
Цена: 400-1500 р., детям до 3 лет - бесплатно без отдельного места, если ребенок сидит на коленях.
Поздравление Деда Мороза: не будет
В Тульском областном центре молодежи пройдет новогоднее представление с героями популярного мультсериала «Барбоскины». В представлении участвуют настоящие театральные и цирковые артисты и любимые персонажи всех детей — Барбоскины!
Оригинальный сюжет сказки превращает шоу в карнавал виртуальных путешествий по странам Земли. По сюжету, человечеству грозит опасный вирус, необходимы срочные меры! При помощи чудесного «слайпа» Барбоскины связываются с собаками из Китая, Франции и Австралии и с помощью зрителей смогут победить коварных врагов.
Компьютерная графика, узнаваемые красочные костюмы, заразительные песни в сочетании с филигранным искусством исполнителей — подарят всем гостям праздника яркие впечатления.
По следам неуловимого Фунтика
Когда: 26-27 декабря в 10.30, 13.30; 28 декабря в 11.00; 4 января в 11.00, 14.00, 17.00; 12 января в 11.00 и 14.00
Где: Тульский Государственный Театр Кукол, Тула, улица Советская, 62
Цена: детский- 450−500 р., взрослый — 350−400 р.
Поздравление Деда Мороза: будет
В Тульском кукольном театре пройдет новогодний спектакль-квест для детей от 4 лет. На поиски поросенка Фунтика (символа Нового года) отправляются Снегурочка, Белладонна, Ванечка, Кот в сапогах и многие другие наши друзья!
Перед спектаклем гостей ждет веселое представление у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными героями.
Елки Вкубе: Осколки нового года
Когда: 26-28 декабря, в 12.00
Где: "ВКубе", семейно-развлекательный центр, Тула, улица Ф.Энгельса, 70
Цена: билет ребенок+взрослый - 1200 р., для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р., скидка 30% для многодетных семей.
Поздравление Деда Мороза: подарок
Для юных гостей в семейном центре развернется настоящее ледяное царство в новогодней сказке с элементами аэро-твистинга. Герои новогоднего представления снеговик Зя-зя, умная снежинка Мила и задорный снежный человек Бу будут искать осколки волшебного зеркала Деда Мороза, которые разбросаны по всем уголкам планеты, чтобы устроить праздник в царстве Снежной королевы. Гостей праздника ждут: мастер-класс по созданию съедобного новогоднего украшения, конфетти — Флеш-моб со Снежной Королевой, Снежное шоу с Крио-снежинкой Милой и многое другое.
Три кота. Новогодние подарки
Когда: 4 января, пятница, в 12.00
Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
Тула, улица Демонстрации, 134
Цена: 400-1300 р.
Поздравление Деда Мороза: будет
4 января в Тульском областном центре молодежи пройдет детский спектакль «Три кота. Новогодние подарки» по мотивам одноименного мультсериала. В процессе игр и развлечения котята находят невероятную карту сокровищ Деда Мороза и незамедлительно отправляются на его поиски. Во время приключения котятам необходимо пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность, а самое важное — доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент.
Гостей ждет новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника! Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале! Ребенок станет непосредственным участником спектакля!
Новый год. Перезагрузка
Когда: 25-30 декабря и 2-6 января в 16.00
Где: Тульский Кремль, музей
Цена: 500 р.
Поздравление Деда Мороза: не будет
В музее Тульского кремля пройдут новогодние спектакли для детей. Гости увидят старую сказку на новый лад, познакомится с необычными персонажами, увидят давно знакомых и любимых героев в неожиданных образах! А вокальные, театральные и цирковые номера со спецэффектами сделают представление незабываемым!
В гостиной Деда Мороза поселилась вся снежная семья Мороза Ивановича — много у них с Бабушкой Зимой внучат-снеженят! А самая младшенькая — непослушная Снежаночка, которая решила устроить Новому Году перезагрузку!
Елки Вкубе: Новогодняя вакцина
Когда: 26-28 декабря в 15.00
Где: "ВКубе", семейно-развлекательный центр
Тула, улица Ф.Энгельса, 70
Цена: билет на 1 ребенка и 1 взрослого- 1200 р., для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р., скидка 30% для многодетных семей.
Поздравление Деда Мороза: будет
В шоу для детей до 10 лет «Новогодняя вакцина» гостям предстоит стать настоящими супер-агентами и выполнить эту сложную миссию - спасти людей от страшной болезни, из-за которой Новый год оказался под угрозой. Участники пройдут увлекательные мастер-классы, создадут специальную гаджет елку и расшифруют тайные послания.
Звёздная сказка
Гостей ждут танцевальные номера от ансамбля «Непоседы», конкурсы и загадки от Деда Мороза и Снегурочки, возможность сфотографироваться со сказочными персонажами, и сладкие подарки.
Юные туляки станут участниками веселой и поучительной звездной сказки о робком Пингвине, завистливой Колдунье, красавице Снегурочке, не стареющем Деде Морозе и прекрасном Звездном принце.
Героям спектакля и их маленьким помощникам предстоит побороть магию Колдуньи и ее «обманного зеркала» и зажечь елку, отдав часть своего тепла волшебной звезде.
Щелкунчик и мышиный король
В ТЮЗе идет премьера нового спектакля по мотивам одноимённой сказки Гофмана.
Перед Новым годом в доме советника медицины Штальбаума все готовятся к празднику, а дети — Франд и Мари — строят догадки, что же на этот раз им преподнесет в подарок выдумщик и искусник крестный Дроссельмейер, часто чинивший часы в их доме.
Дети и представить себе не могли, чем обернется встреча с простой игрушкой-Щелкунчиком. Оказывается в Новый год сказка оживает…
Снежная королева
Игровая программа «В гостях у Деда Мороза»
Когда: 29 декабря в 11.00, 2-3 января 2019 года в 12.00
Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
Цена: 100 р., предварительная запись по телефону: +7 4872 36 16 63.
Поздравление Деда Мороза: будет
В дни новогодних канул музей «Тульские древности» приглашает детей на интерактивную программу, посвященную Деду Морозу. Кто бывал в гостях у Деда Мороза? Чем занят добрый волшебник перед праздником? Об этом можно узнать, заглянув к главному персонажу Нового года. А пока он занят приготовлением подарков, гостей встретит хозяйка избы. Вместе с ней ребята подготовятся к празднику, приберутся у елки, смастерят игрушку. А потом позовут Деда Мороза, который за песни и стихи будет рад подарить ребятам подарки!
Новогодний квест в Музее Живой природы
Когда: 29 декабря- 31 января по выходным в 17.20
Где: Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
Цена: 850 р.
Поздравление Деда Мороза: стоимость билета 1000 р.
Музей живой природы и «Квестория» приглашают на новогодний квест, посвященный обитателям экзотариума. Программа для детей от 8 до 13 лет.
Гостей ждет экскурсия по новому зданию экзотариума и живая ролевая игра, в которой гости будут выполнять свои задания и отвечать на вопросы о животных. Финал игры зависит только от участников. В завершение праздника гостей ждет чаепитие.
Спектакль-квест «Мальчик, которых потерял голос»
В праздничные дни пройдет зимний интерактивный спектакль-квест Музея станка и арт-площадки «Барабан» «Мальчик, который потерял голос».
Главный герой пытается отыскать свой голос в пустынном снежном поле. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, который он случайно нашел в снегу: из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, фрагмент радиоспектакля, спор двух ученых. Найти голос герою спектакля помогут зрители, а финал истории зависит от их решений!
Крио-шоу «Волшебная наука»
Новогодний квест «Генерал Дед Мороз»
В новогоднюю ночь в атриуме Тульского кремля состоится квест «Генерал Дед Мороз». Участники квеста совершат увлекательное путешествие по новогодней планете с играми, загадками и песнями, сфотографируются с тульской Снегурочкой, выполнят занимательные и весёлые задания генерала Мороза и мастера Кузнецова!
Мастер-класс «Новогодние ловцы снов»
Новогоднее кругосветное путешествие
Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
Цена: 100 р., предварительная запись по тел. +7 4872 36 16 63.
Поздравление Деда Мороза: не будет
В праздничные дни в музее «Тульские древности» пройдет игровая программа, посвященная новогодним традициям разных стран.
Кто приносит подарки детям на Рождество в Германии? Какое блюдо непременно ставят хозяйки на праздничный стол в Италии? Какие песни поют в канун Рождества в Англии? Когда стали праздновать Новый год 1 января в России?
Об этом и многом другом посетители музея «Тульские древности» узнают на занятии, а также впрыгнут в наступающий 2019, как сделали бы это немцы, прогонят под бой курантов все невзгоды, как принято у итальянцев, увидят, чем украшали лесную красавицу 100 лет назад, станцуют вокруг елочки итальянскую лавату и многое другое.
Красавица и чудовище
На сцене Филармонии состоится музыкальный спектакль, созданный по мотивам сказки французской писательницы XVII века Габриэль Сюзанн де Вильнев. Новогоднее театрализованное представление в исполнении артистов и коллективов Детской филармонии.
Гостей ждет азартная игра актеров, декорации, мгновенно переносящие в разные места действия и времена года, специально написанная к спектаклю музыка, танцующие цветы, птицы и другие обитатели волшебного замка.
Алиса в стране Чудес
Где: Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
Вход свободный
Новый год на старый лад
Когда: 29 декабря в 12.00, 4 января в 13.00
Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
Цена: 100 р., предварительная запись по тел. +7 4872 36 16 63.
Поздравление Деда Мороза: не будет
В дни новогодних каникул музей «Тульские древности» подготовил увлекательную новогоднюю программу. Удивительное путешествие во времени познакомит с тем, как встречали Новый год в разные эпохи. Здесь можно побывать «в шкуре» того, кто никогда не отмечал праздник, узнать, кому мы обязаны нашими новогодними торжествами и нарядной елкой, оказаться в смутных временах, когда Новый год был под запретом.
Ёлки последние
Во всех кинотеатрах Тульской области
Цена: от 140 р.
Просмотр «Ёлок» накануне Нового года - это уже старая добрая традиция. «Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.
- В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца.
- В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск.
- Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства».
- «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским.
- В новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.