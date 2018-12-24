афиша
афиша
Регистрация
Сказ про бравого солдата

Сказ про бравого солдата

В камерном драматическом театра пройдет новогодняя премьера семейного спектакля по мотивам русских народных сказок.

Перед спектаклем гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ну, кто же не читал в детстве русские народные сказки! Про Змея Горыныча и солдата, про кашу из топора! Конечно же читали. И вот в этом спектакле вновь оживут персонажи этих сказок, вновь появится грозный Змей Горыныч, и вновь закипит в котелке и заварится каша из топора! Взрослым будет приятно вспомнить эти сказки, а детям их узнать!

Стоимость: 500 р.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
25 декабря 2018, вторник
13:00
 В календарь
 В календарь
26 декабря 2018, среда
13:00
 В календарь
 В календарь
2 января 2019, среда
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.