Сказ про бравого солдата

В камерном драматическом театра пройдет новогодняя премьера семейного спектакля по мотивам русских народных сказок.

Перед спектаклем гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ну, кто же не читал в детстве русские народные сказки! Про Змея Горыныча и солдата, про кашу из топора! Конечно же читали. И вот в этом спектакле вновь оживут персонажи этих сказок, вновь появится грозный Змей Горыныч, и вновь закипит в котелке и заварится каша из топора! Взрослым будет приятно вспомнить эти сказки, а детям их узнать!

Стоимость: 500 р.