Сказ про бравого солдата
В камерном драматическом театра пройдет новогодняя премьера семейного спектакля по мотивам русских народных сказок.
Перед спектаклем гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Ну, кто же не читал в детстве русские народные сказки! Про Змея Горыныча и солдата, про кашу из топора! Конечно же читали. И вот в этом спектакле вновь оживут персонажи этих сказок, вновь появится грозный Змей Горыныч, и вновь закипит в котелке и заварится каша из топора! Взрослым будет приятно вспомнить эти сказки, а детям их узнать!
Стоимость: 500 р.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
25 декабря 2018, вторник
13:00
26 декабря 2018, среда
13:00
2 января 2019, среда
12:00
3 января 2019, четверг
11:00
7 января 2019, понедельник
12:00