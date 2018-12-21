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Крио-шоу «Волшебная наука»

Крио-шоу «Волшебная наука»

Как развлечься морозной зимой? Правильный ответ — присоединиться к природным процессам и начать самому замораживать все вокруг, разумеется, с помощью науки!
 
4 января на «Октаве» пройдет крио-шоу «Волшебная наука» — жидкий азот превратит в хрупкий лед абсолютно любой предмет, а ведущие объяснят работу таких процессов, покажут несколько научных фокусов и даже помогут сделать юным исследователям вкуснейшее мороженое!
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
4 января 2019, пятница
17:00
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