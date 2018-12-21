Как развлечься морозной зимой? Правильный ответ — присоединиться к природным процессам и начать самому замораживать все вокруг, разумеется, с помощью науки!

4 января на «Октаве» пройдет крио-шоу «Волшебная наука» — жидкий азот превратит в хрупкий лед абсолютно любой предмет, а ведущие объяснят работу таких процессов, покажут несколько научных фокусов и даже помогут сделать юным исследователям вкуснейшее мороженое!