Крио-шоу «Волшебная наука»
Как развлечься морозной зимой? Правильный ответ — присоединиться к природным процессам и начать самому замораживать все вокруг, разумеется, с помощью науки!
4 января на «Октаве» пройдет крио-шоу «Волшебная наука» — жидкий азот превратит в хрупкий лед абсолютно любой предмет, а ведущие объяснят работу таких процессов, покажут несколько научных фокусов и даже помогут сделать юным исследователям вкуснейшее мороженое!
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
4 января 2019, пятница
17:00