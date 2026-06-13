В июне и июле можно будет также наблюдать серебристые облака.

Фото из архива Myslo.

Накануне, 12 июня, на вечернем небе выстроился в линию редкий астрономический ансамбль. Сразу три яркие планеты — Венера, Юпитер и Меркурий — образовали компактный и эффектный парад, который был виден невооружённым глазом.

По данным астрономов, наблюдать за явлением можно будет в течение еще нескольких дней.

Для просмотра не потребуется специальное оборудование. Чтобы увидеть парад, необходимо:

выйти на открытую местность, где открыт западный горизонт;

начинать наблюдение примерно через 30–60 минут после заката по местному времени.

смотреть в сторону западного горизонта.

Планеты выстроятся в диагональную линию у самого горизонта, создав на небе потрясающую картину.

Кроме того, в последний день месяца, 30 июня, жители Тульской области станут свидетелями полнолуния. Название связано с сезоном сбора дикой земляники и клубники. У индейских племён это полнолуние также называли «Медовой Луной» (в Европе) и «Луной Лотоса» (в Китае).

А 21 июня наступит день летнего солнцестояния — самый длинный день в году.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июне и июле также можно увидеть серебристые облака. Эти редкие атмосферные явления возникают высоко в атмосфере и подсвечиваются солнечными лучами, которые едва касаются горизонта.