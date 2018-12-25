Звёздная сказка
В галерее «Ясная Поляна» пройдут новогодние представления для детей от 2 до 10 лет.
Гостей ждут танцевальные номера от ансамбля «Непоседы», конкурсы и загадки от Деда Мороза и Снегурочки, возможность сфотографироваться со сказочными персонажами, и сладкие подарки.
Юные туляки станут участниками веселой и поучительной звездной сказки о робком Пингвине, завистливой Колдунье, красавице Снегурочке, не стареющем Деде Морозе и прекрасном Звездном принце.
Героям спектакля и их маленьким помощникам предстоит побороть магию Колдуньи и ее «обманного зеркала» и зажечь елку, отдав часть своего тепла волшебной звезде.
Подробности по тел.: +7(4872)47-35-80 и +7(905)622-82-35
Стоимость: 900 р. (в эту сумму включен подарок), взрослого — 400 р.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 12
3 января 2019, четверг
13:00
3 января 2019, четверг
17:00
4 января 2019, пятница
13:00
4 января 2019, пятница
17:00
5 января 2019, суббота
13:00
5 января 2019, суббота
17:00