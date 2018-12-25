Звёздная сказка

В галерее «Ясная Поляна» пройдут новогодние представления для детей от 2 до 10 лет.

Гостей ждут танцевальные номера от ансамбля «Непоседы», конкурсы и загадки от Деда Мороза и Снегурочки, возможность сфотографироваться со сказочными персонажами, и сладкие подарки.

Юные туляки станут участниками веселой и поучительной звездной сказки о робком Пингвине, завистливой Колдунье, красавице Снегурочке, не стареющем Деде Морозе и прекрасном Звездном принце.

Героям спектакля и их маленьким помощникам предстоит побороть магию Колдуньи и ее «обманного зеркала» и зажечь елку, отдав часть своего тепла волшебной звезде.

Подробности по тел.: +7(4872)47-35-80 и +7(905)622-82-35

Стоимость: 900 р. (в эту сумму включен подарок), взрослого — 400 р.