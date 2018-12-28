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Заглавная буква Нового года

Заглавная буква Нового года

8 января 2019 года в библиотечно-информационном комплексе пройдет Новогодний праздник «Заглавная буква Нового года».


В программе:

  • кукольное представление по мотивам сказки «Морозко» от театральной студии Николо-Владимирского храма;
  • интерактивное занятие «Новый год с новой буквы»;
  • презентация «Традиции новогодней открытки»;
  • игры и викторины.

Мероприятие организовано библиотечно-информационный комплексом и
Тульским епархиальным культурно-просветительский центр «Фавор».

Дополнительная информация по тел: 55−49−47

Вход свободный.

Где и когда?
Библиотечно-информационный комплекс
Тула, Красноармейский проспект, 1
8 января 2019, вторник
13:00
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