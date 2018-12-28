Заглавная буква Нового года
8 января 2019 года в библиотечно-информационном комплексе пройдет Новогодний праздник «Заглавная буква Нового года».
В программе:
- кукольное представление по мотивам сказки «Морозко» от театральной студии Николо-Владимирского храма;
- интерактивное занятие «Новый год с новой буквы»;
- презентация «Традиции новогодней открытки»;
- игры и викторины.
Мероприятие организовано библиотечно-информационный комплексом и
Тульским епархиальным культурно-просветительский центр «Фавор».
Дополнительная информация по тел: 55−49−47
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 1
8 января 2019, вторник
13:00