4 января в Тульском областном центре молодежи пройдет детский спектакль «Три кота. Новогодние подарки» по мотивам одноименного мультсериала.

В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька — два кота и одна кошечка. Дело было в Новый год! Котята, как и все дети очень любят новый год и, конечно же, подарки! Но ведь подарки получают только те, кто хорошо себя вел и слушался родителей, а те кто вел себя плохо не получают ничего… ну, а как же понять, что значит хорошо себя вести? Именно на этот вопрос Коржик, Карамелька и Компот хотят найти ответ! В процессе игр и развлечения котята находят невероятную карту сокровищ Деда Мороза и незамедлительно отправляются на его поиски.

Во время приключения котятам необходимо пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность, а самое важное — доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент.

На шоу Вас ждет:

Встреча с любимыми героями! Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот, ну и, конечно же, Мама кошка, Папа кот и другие герои из мультфильма! Такого еще не было!

Зажигательные танцы, веселые песни и море шуток!

Увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале! Ваш ребенок станет непосредственным участником спектакля!

Новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника!

Подробности по тел. 79−03−86, 8−905−621−60−02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)