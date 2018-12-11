Красавица и Чудовище

Новогоднее театрализованное представление в исполнении артистов и коллективов Детской филармонии.

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Музыкальный спектакль, созданный по мотивам сказки французской писательницы 17 века Габриэль Сюзанн де Вильнев — это захватывающее мистическое театрализованное действо с классическим сюжетом о потрясающей любви, на которую будут всегда отзываться человеческие сердца. Идея сказки остается неизменной: всё хорошее — доброта, верность, преданность — обязательно будут вознаграждены, а зло будет наказано. Красота мнимая и подлинная, сложность выбора и его приятие — вот только немногие темы, которые затрагиваются в этом спектакле. Героям сказки придется нелегко, ведь любой их поступок приближает или отдаляет их от возможности быть Человеком. Но, как в любой сказке, серьезные темы будут раскрыты через волшебство и краски, через чудеса и превращения. И способствовать этому будут азартная игра актеров, декорации, мгновенно переносящие в разные места действия и времена года, специально написанная к спектаклю музыка, танцующие цветы, птицы и другие обитатели волшебного замка.

Эта новая версия известной сказки, возможно, станет любимой и самой интересной новогодней историей не только для детей, но и для их родителей.

Стоимость: 200−400 р.