Спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос»
Зимний интерактивный спектакль-квест Музея станка и арт-площадки «Барабан» «Мальчик, который потерял голос».
Главный герой пытается отыскать свой голос в пустынном снежном поле. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, который он случайно нашел в снегу: из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, фрагмент радиоспектакля, спор двух ученых. Найти голос герою спектакля помогут зрители, а финал истории зависит от их решений!
Стоимость: 350 р.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
29 декабря 2018, суббота
15:00
30 декабря 2018, воскресенье
15:00
2 января 2019, среда
14:00
3 января 2019, четверг
14:00
4 января 2019, пятница
14:00