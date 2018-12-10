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Спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос»

Спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос»

Зимний интерактивный спектакль-квест Музея станка и арт-площадки «Барабан» «Мальчик, который потерял голос».

Главный герой пытается отыскать свой голос в пустынном снежном поле. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, который он случайно нашел в снегу: из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, фрагмент радиоспектакля, спор двух ученых. Найти голос герою спектакля помогут зрители, а финал истории зависит от их решений!

Стоимость: 350 р.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
29 декабря 2018, суббота
15:00
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30 декабря 2018, воскресенье
15:00
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2 января 2019, среда
14:00
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