Спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос»

Зимний интерактивный спектакль-квест Музея станка и арт-площадки «Барабан» «Мальчик, который потерял голос».

Главный герой пытается отыскать свой голос в пустынном снежном поле. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, который он случайно нашел в снегу: из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, фрагмент радиоспектакля, спор двух ученых. Найти голос герою спектакля помогут зрители, а финал истории зависит от их решений!

Стоимость: 350 р.