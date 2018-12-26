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Где в Туле попариться на новогодних праздниках?

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Где в Туле попариться на новогодних праздниках?

Большой обзор Myslo саун и бань, где можно отдохнуть этой зимой.

Фортуна

Сауна «Фортуна» приглашает к себе на новогодние праздники — отдохните от повседневных дел и суеты! Сауна вмещает до 40 человек. Вы сможете хорошо провести время большой веселой компанией.

  • В финской сауне полки выполнены из абаши, можно заказать услуги профессионального банщика, воспользоваться установкой для светотерапии (оказывает положительное воздействие на нервную систему, повышает защитные функции организма).
  • Турецкий хаммам со звездным небом позволит вам окунуться в мягкий пар и целебные ароматы. Закажите расслабляющие процедуры в мыльной пене и очистку кожи.
Хорошенько попарившись, охладитесь водой из обливного ведра или окунитесь в кристально чистый бассейн, стилизованный под подземный грот, с донным гейзером, аэромассажем и противотоком.
 
 
Для гостей «Фортуны» есть оздоровительный кабинет с солярием и массажным креслом. Высококвалифицированные сотрудники проводят все виды расслабляющих процедур: лечебные, расслабляющие и общеоздоровительные.
 

Отдыхающим доступны большой экран, спутниковое и эфирное ТВ, караоке, бильярдный стол, комната отдыха с большой водяной кроватью.

Кстати, важная деталь: свой автомобиль можете оставить на охраняемой парковке и воспользоваться услугами такси. Ваша машина будет в целости и сохранности.

Стоимость:

  • пн.-чт.: 800 руб./час (стоимость на 6 человек),
  • пт.-вс.: 1200 руб./час (стоимость на 6 человек).

Доплата за каждого последующего гостя — 100 руб. с человека.
Количество человек (максимальное): до 40 человек.

С 21 декабря по 11 января действуют новогодние скидки на корпоративные цены*.

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Сайт

ВКонтакте

Адрес: Тула ул. Овражная, 17

Телефон: 8 (910) 165-65-35.

*Подробности акции узнавайте в сауне «Фортуна».

 

«Парус»

Гостиничный комплекс «Парус» приглашает жителей и гостей города посетить настоящую русскую баню. Вас ждет комфортная, экологически чистая дровяная парная, комната для отдыха с телевизором. Также к вашим услугам душ и бассейн.

Уютная и комфортная обстановка, влажный горячий воздух, запахи различных эфирных масел, позволят отдохнуть от рутины и ежедневных забот, подарят чудесное настроение, укрепят здоровье и зарядят бодростью.

В «Парусе» есть несколько типов банных номеров, рассчитанные на разное количество человек: и на большие компании, и на маленькие. В каждом номере свои особенности. А для маленьких гостей «Паруса» есть детские аквагорки!

После пребывания в парилке лучше не терять времени, а окатить себя водой из обливного ведра. Вы сразу почувствуете прилив бодрости, который охватит вас с ног до головы!

Для гостей «Паруса» есть такие услуги:

  • парковка,
  • бар,
  • гостиница,
  • банкетный залы,
  • парилки с камнями жадеит,
  • хромотерапия,
  • горный водопад,
  • бассейны с современным оборудованием очистки (водоснабжение с фильтрацией и очисткой типа «артезианская вода»),
  • кадки с ледяной водой.

В «Парусе» можно отлично провести новогодние праздники. Помещения комплекса празднично украшены, а в каждом номере есть главный атрибут Нового года — красавица-ёлка!

Стоимость услуг:

  • до 4 человек — 500 рублей в час;
  • 6 человек — 650/700 рублей в час (зависит от типа номера);
  • до 8 человек (номер с аквагорками) — 1000 рублей в час;
  • до 12 человек — 1250 рублей в час.
Галерея
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 1
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 2
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 3
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 4
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 5
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 6
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 7
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 8
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 9
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 10
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 11
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 12
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 13
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 14
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 15
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Сайт

Адрес: пос. Горелки, ул. Большая, д. 9-а

Телефон: 8 (915)695−23−57.

 

СауНа Ликбеза «Семейная»

Любите попариться и ищете, куда можно без опасений взять с собой детей? Добро пожаловать в СауНа Ликбеза «Семейная» для маленькой и большой семьи!

Парилка в двух саунах отделана канадским кедром и полками из африканского дерева абаш — это одни из лучших материалов для обустройства парных. Печки наполнены камнями жадеит. Это лечебные полудрагоценные камни, которые прекрасно аккумулируют тепло, формируют мягкий пар и оказывают оздоровительное влияние на организм.

К вашим услугам:

  • бассейн с подогревом, гейзером, противотоком и детской зоной,
  • двухместная ванна с гидроаэромассажем и хромотерапией,
  • обливная кадка с ледяной водой,
  • лежанка «на печи»,
  • спутниковое телевидение,
  • детский уголок.

Сауна для маленькой семьи (СауНа Двоих)

Двухместная ванна с гидроаэромассажем и хромотерапией, лежанка «на печи».

Стоимость:

  • 1 час — 600 руб. (2−3 человека);
  • 1 час — 700 руб. (4 человека).

Сауна для большой семьи

Бассейн с подогревом, гейзером, противотоком, детской зоной и современной системой очистки.

Стоимость:

  • 1 час — 1200 руб. (до 6 человек);
  • больше шести человек — доплата 100 руб./час за человека.

Минимальный заказ — 2 часа.
Время работы НЕ круглосуточно (оговаривается при предварительной записи).

Каждого гостя здесь встретят
радушно и гостеприимно.

Приходите большой семьёй в СауНа Ликбеза «Семейная» за здоровьем и отличным настроением! Отдыхайте в окружении современного комфорта и русских традиций.

Галерея
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Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 3
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 4
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 5
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 6
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 7
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 8
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Адрес: Тула, ул. Ликбеза, 8

Телефон: 8 (920) 272−0-222.

 

«2 традиции»

 

Сауна «2 традиции» — особое место в Туле, объединившее в себе парные культуры Востока и Запада. Здесь гостей ждёт два варианта отдыха. Традиционная русская баня — с жаром и ароматами дерева. И классический турецкий хаммам — с мягкой влажностью, приятно обволакивающей и расслабляющей тело, и целебными ароматическими маслами.

В «Двух традициях» каждый гость найдет вариант отдыха
по своему вкусу.

Русская парная.

  • Современная парная с регулируемой температурой и влажностью воздуха.
  • Стильный интерьер, располагающий к хорошему отдыху.
  • Просторные и светлые раздевалки с необходимым оборудованием.
  • Бассейн с аттракционами.

Восточный хаммам.

  • Классическая турецкая парная — хаммам.
  • Финская сухая парная.
  • Восточный интерьер со всеми удобствами для отдыха.
  • Телевизоры, аудио- и видеоаппаратура, караоке.
  • Массажное кресло (за дополнительную плату).
  • Турецкая расслабляющая процедура (за дополнительную плату и с предварительной записью).
  • Бассейн с аттракционами.
  • Удобные душевые и раздевалки с феном.

В сауне «2 традиции» вы сможете насладиться тремя видами расслабляющих процедур (на выбор):

  1. Антицеллюлитные,
  2. Классические,
  3. Мыльные (турецкие).

Для заказа нужно предварительно записаться у администратора.

А ещё в комплексе «Две традиции» профессиональные инструкторы проводят занятия по аквааэробике. Проведите время с пользой для красивой фигуры и здоровья. Продолжительность занятий — 2 часа (1 час — занятия в бассейне + 1 час — парилка с чаем).

Приходите в солярий в комплексе «2 традиции». Вертикальный солярий с мощными лампами помогут вам получить не только красивый загар, но и так необходимый в городе витамин D.

При покупке любого средства для загара солярий можно посетить со скидкой 50%. А при покупке бутылки лосьона для загара — загар бесплатно.

Преимущества отдыха в сауне «Две традиции»:

  • Круглосуточная работа;
  • Максимальная забота о комфорте гостей: вежливый и учтивый персонал, гарантия конфиденциальности, возможность аренды помещений для проведения праздничных мероприятий.
  • Строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм: гостей ждет безупречная чистота и аккуратность. Вода в бассейнах обеззараживается без использования хлора, не имеет неприятного химического запаха и не раздражает чувствительную кожу.
  • Дополнительные услуги: расслабляющие процедуры и аквааэробика.
  • Продуманное оснащение: удобные и светлые раздевалки со всем необходимым оборудованием, аудио- и видеоаппаратура и караоке в комнатах отдыха, все необходимые мелочи. Банные принадлежности (за дополнительную плату).

Воспользуйтесь суперакцией —
«СПА на двоих со скидкой 20%»!

Посетите компанией из двух человек любой зал (хаммам или русская баня) в любое время (по предварительной записи) со скидкой 20%.*

Скидка от 5% до 20% от основной стоимости на посещение любого зала бани, в зависимости от количества человек:

  • 2 человека – 20%,
  • до 4 человек – 15%,
  • до 5 человек – 10%,
  • до 6 человек – 5%.

* Скидки действуют в выходные и праздничные дни, а также с понедельника по пятницу после 17.00.

В дневные часы в будни (с пн.-пт. с 10.00 до 17.00) стоимость сауны в Русском и Турецком зале – всего 1100 руб./час.
 

Стоимость в новогодние праздники с 1 по 8 января:

  • Русский зал - 1700 руб/час
  • Турецкий зал - 2000 руб/час
Скидки и акции не суммируются.
 

Ваши близкие любят попариться в бане или сауне? Порадуйте их подарочным сертификатом в сауну «2 традиции»!

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Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 2
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 3
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 4
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 5
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 6
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 7
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 8
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Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 10
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Сайт

ВКонтакте

Адрес: Тула, ул. Ленина, 15 (смотрите местоположение на карте)

Телефоны: 8 (4872) 30-49-91, 8 (905) 113-70-08.

Время работы: с понедельника по воскресенье, круглосуточно.

 

«Капитан»

Баня, сауна, акваклуб — для всей семьи! Большое и уютное помещение с атмосферным оформлением в стиле «Приключения капитана Врунгеля». Красочный интерьер не оставит равнодушным ни одного ребенка или родителя.

К вашим услугам:

  • уютная парилка, хамам,
  • теплый бассейн 28−30°C,
  • водный противоток с эффектом искусственной волны,
  • большая водяная горка,
  • водопад,
  • гидромассаж, гейзер,
  • обеденная зона, вкусная кухня,
  • отдельная детская зона для детей младше 5 лет,
  • детский бассейн (глубина 30 см, 28−30°C).

В «Капитане» есть два уютных зала: «Врунгель» и «Остров».

В просторном помещении зала «Врунгель» есть комфортная зона отдыха, отдельный и безопасный детский уголок с бассейном и водной горкой, взрослый большой бассейн с водными аттракционами, парилка, раздевалка, душевая комната и туалет.

В помещении зала «Остров» есть комфортная столовая зона, огромный бассейн с водными горками, парилка, раздевалка, душевая комната и туалет. Кроме того, здесь имеется и хамам.

Дети любого возраста приравниваются к взрослым. Минимальный заказ комплекса 2 часа.

Галерея
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 1
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 2
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 3
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 4
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 5
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 6
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 7
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 8
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 9
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 10
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 11
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 12
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 13
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 14
Где попариться в Туле на новогодних праздниках, Фото: 15
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Сайт

ВКонтакте

Адрес: ул. Максима Горького, д.232

Телефон: 8 (919) 074-69-66.

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