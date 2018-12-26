Где в Туле попариться на новогодних праздниках?
Большой обзор Myslo саун и бань, где можно отдохнуть этой зимой.
Фортуна
Сауна «Фортуна» приглашает к себе на новогодние праздники — отдохните от повседневных дел и суеты! Сауна вмещает до 40 человек. Вы сможете хорошо провести время большой веселой компанией.
- В финской сауне полки выполнены из абаши, можно заказать услуги профессионального банщика, воспользоваться установкой для светотерапии (оказывает положительное воздействие на нервную систему, повышает защитные функции организма).
- Турецкий хаммам со звездным небом позволит вам окунуться в мягкий пар и целебные ароматы. Закажите расслабляющие процедуры в мыльной пене и очистку кожи.
Отдыхающим доступны большой экран, спутниковое и эфирное ТВ, караоке, бильярдный стол, комната отдыха с большой водяной кроватью.
Кстати, важная деталь: свой автомобиль можете оставить на охраняемой парковке и воспользоваться услугами такси. Ваша машина будет в целости и сохранности.
Стоимость:
- пн.-чт.: 800 руб./час (стоимость на 6 человек),
- пт.-вс.: 1200 руб./час (стоимость на 6 человек).
Доплата за каждого последующего гостя — 100 руб. с человека.
Количество человек (максимальное): до 40 человек.
С 21 декабря по 11 января действуют новогодние скидки на корпоративные цены*.
Адрес: Тула ул. Овражная, 17
*Подробности акции узнавайте в сауне «Фортуна».
«Парус»
Гостиничный комплекс «Парус» приглашает жителей и гостей города посетить настоящую русскую баню. Вас ждет комфортная, экологически чистая дровяная парная, комната для отдыха с телевизором. Также к вашим услугам душ и бассейн.
Уютная и комфортная обстановка, влажный горячий воздух, запахи различных эфирных масел, позволят отдохнуть от рутины и ежедневных забот, подарят чудесное настроение, укрепят здоровье и зарядят бодростью.
В «Парусе» есть несколько типов банных номеров, рассчитанные на разное количество человек: и на большие компании, и на маленькие. В каждом номере свои особенности. А для маленьких гостей «Паруса» есть детские аквагорки!
После пребывания в парилке лучше не терять времени, а окатить себя водой из обливного ведра. Вы сразу почувствуете прилив бодрости, который охватит вас с ног до головы!
Для гостей «Паруса» есть такие услуги:
- парковка,
- бар,
- гостиница,
- банкетный залы,
- парилки с камнями жадеит,
- хромотерапия,
- горный водопад,
- бассейны с современным оборудованием очистки (водоснабжение с фильтрацией и очисткой типа «артезианская вода»),
- кадки с ледяной водой.
В «Парусе» можно отлично провести новогодние праздники. Помещения комплекса празднично украшены, а в каждом номере есть главный атрибут Нового года — красавица-ёлка!
Стоимость услуг:
- до 4 человек — 500 рублей в час;
- 6 человек — 650/700 рублей в час (зависит от типа номера);
- до 8 человек (номер с аквагорками) — 1000 рублей в час;
- до 12 человек — 1250 рублей в час.
Адрес: пос. Горелки, ул. Большая, д. 9-а
Телефон: 8 (915)695−23−57.
СауНа Ликбеза «Семейная»
Любите попариться и ищете, куда можно без опасений взять с собой детей? Добро пожаловать в СауНа Ликбеза «Семейная» для маленькой и большой семьи!
Парилка в двух саунах отделана канадским кедром и полками из африканского дерева абаш — это одни из лучших материалов для обустройства парных. Печки наполнены камнями жадеит. Это лечебные полудрагоценные камни, которые прекрасно аккумулируют тепло, формируют мягкий пар и оказывают оздоровительное влияние на организм.
К вашим услугам:
- бассейн с подогревом, гейзером, противотоком и детской зоной,
- двухместная ванна с гидроаэромассажем и хромотерапией,
- обливная кадка с ледяной водой,
- лежанка «на печи»,
- спутниковое телевидение,
- детский уголок.
Сауна для маленькой семьи (СауНа Двоих)
Двухместная ванна с гидроаэромассажем и хромотерапией, лежанка «на печи».
Стоимость:
- 1 час — 600 руб. (2−3 человека);
- 1 час — 700 руб. (4 человека).
Сауна для большой семьи
Бассейн с подогревом, гейзером, противотоком, детской зоной и современной системой очистки.
Стоимость:
- 1 час — 1200 руб. (до 6 человек);
- больше шести человек — доплата 100 руб./час за человека.
Минимальный заказ — 2 часа.
Время работы НЕ круглосуточно (оговаривается при предварительной записи).
Каждого гостя здесь встретят
радушно и гостеприимно.
Приходите большой семьёй в СауНа Ликбеза «Семейная» за здоровьем и отличным настроением! Отдыхайте в окружении современного комфорта и русских традиций.
Адрес: Тула, ул. Ликбеза, 8
Телефон: 8 (920) 272−0-222.
«2 традиции»
Сауна «2 традиции» — особое место в Туле, объединившее в себе парные культуры Востока и Запада. Здесь гостей ждёт два варианта отдыха. Традиционная русская баня — с жаром и ароматами дерева. И классический турецкий хаммам — с мягкой влажностью, приятно обволакивающей и расслабляющей тело, и целебными ароматическими маслами.
В «Двух традициях» каждый гость найдет вариант отдыха
по своему вкусу.
Русская парная.
- Современная парная с регулируемой температурой и влажностью воздуха.
- Стильный интерьер, располагающий к хорошему отдыху.
- Просторные и светлые раздевалки с необходимым оборудованием.
- Бассейн с аттракционами.
Восточный хаммам.
- Классическая турецкая парная — хаммам.
- Финская сухая парная.
- Восточный интерьер со всеми удобствами для отдыха.
- Телевизоры, аудио- и видеоаппаратура, караоке.
- Массажное кресло (за дополнительную плату).
- Турецкая расслабляющая процедура (за дополнительную плату и с предварительной записью).
- Бассейн с аттракционами.
- Удобные душевые и раздевалки с феном.
В сауне «2 традиции» вы сможете насладиться тремя видами расслабляющих процедур (на выбор):
- Антицеллюлитные,
- Классические,
- Мыльные (турецкие).
Для заказа нужно предварительно записаться у администратора.
А ещё в комплексе «Две традиции» профессиональные инструкторы проводят занятия по аквааэробике. Проведите время с пользой для красивой фигуры и здоровья. Продолжительность занятий — 2 часа (1 час — занятия в бассейне + 1 час — парилка с чаем).
Приходите в солярий в комплексе «2 традиции». Вертикальный солярий с мощными лампами помогут вам получить не только красивый загар, но и так необходимый в городе витамин D.
При покупке любого средства для загара солярий можно посетить со скидкой 50%. А при покупке бутылки лосьона для загара — загар бесплатно.
Преимущества отдыха в сауне «Две традиции»:
- Круглосуточная работа;
- Максимальная забота о комфорте гостей: вежливый и учтивый персонал, гарантия конфиденциальности, возможность аренды помещений для проведения праздничных мероприятий.
- Строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм: гостей ждет безупречная чистота и аккуратность. Вода в бассейнах обеззараживается без использования хлора, не имеет неприятного химического запаха и не раздражает чувствительную кожу.
- Дополнительные услуги: расслабляющие процедуры и аквааэробика.
- Продуманное оснащение: удобные и светлые раздевалки со всем необходимым оборудованием, аудио- и видеоаппаратура и караоке в комнатах отдыха, все необходимые мелочи. Банные принадлежности (за дополнительную плату).
Воспользуйтесь суперакцией —
«СПА на двоих со скидкой 20%»!
Посетите компанией из двух человек любой зал (хаммам или русская баня) в любое время (по предварительной записи) со скидкой 20%.*
Скидка от 5% до 20% от основной стоимости на посещение любого зала бани, в зависимости от количества человек:
- 2 человека – 20%,
- до 4 человек – 15%,
- до 5 человек – 10%,
- до 6 человек – 5%.
* Скидки действуют в выходные и праздничные дни, а также с понедельника по пятницу после 17.00.
Стоимость в новогодние праздники с 1 по 8 января:
- Русский зал - 1700 руб/час
- Турецкий зал - 2000 руб/час
Ваши близкие любят попариться в бане или сауне? Порадуйте их подарочным сертификатом в сауну «2 традиции»!
ВКонтакте
Адрес: Тула, ул. Ленина, 15 (смотрите местоположение на карте)
Телефоны: 8 (4872) 30-49-91, 8 (905) 113-70-08.
Время работы: с понедельника по воскресенье, круглосуточно.
«Капитан»
Баня, сауна, акваклуб — для всей семьи! Большое и уютное помещение с атмосферным оформлением в стиле «Приключения капитана Врунгеля». Красочный интерьер не оставит равнодушным ни одного ребенка или родителя.
К вашим услугам:
- уютная парилка, хамам,
- теплый бассейн 28−30°C,
- водный противоток с эффектом искусственной волны,
- большая водяная горка,
- водопад,
- гидромассаж, гейзер,
- обеденная зона, вкусная кухня,
- отдельная детская зона для детей младше 5 лет,
- детский бассейн (глубина 30 см, 28−30°C).
В «Капитане» есть два уютных зала: «Врунгель» и «Остров».
В просторном помещении зала «Врунгель» есть комфортная зона отдыха, отдельный и безопасный детский уголок с бассейном и водной горкой, взрослый большой бассейн с водными аттракционами, парилка, раздевалка, душевая комната и туалет.
В помещении зала «Остров» есть комфортная столовая зона, огромный бассейн с водными горками, парилка, раздевалка, душевая комната и туалет. Кроме того, здесь имеется и хамам.
Дети любого возраста приравниваются к взрослым. Минимальный заказ комплекса 2 часа.
Адрес: ул. Максима Горького, д.232
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