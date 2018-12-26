Где в Туле попариться на новогодних праздниках?

Сауна «Фортуна» приглашает к себе на новогодние праздники — отдохните от повседневных дел и суеты! Сауна вмещает до 40 человек. Вы сможете хорошо провести время большой веселой компанией.

Хорошенько попарившись, охладитесь водой из обливного ведра или окунитесь в кристально чистый бассейн, стилизованный под подземный грот, с донным гейзером, аэромассажем и противотоком.

Для гостей «Фортуны» есть оздоровительный кабинет с солярием и массажным креслом. Высококвалифицированные сотрудники проводят все виды расслабляющих процедур: лечебные, расслабляющие и общеоздоровительные.

Отдыхающим доступны большой экран, спутниковое и эфирное ТВ, караоке, бильярдный стол, комната отдыха с большой водяной кроватью.

Кстати, важная деталь: свой автомобиль можете оставить на охраняемой парковке и воспользоваться услугами такси. Ваша машина будет в целости и сохранности.

Стоимость:

пн.-чт.: 800 руб./час (стоимость на 6 человек),

пт.-вс.: 1200 руб./час (стоимость на 6 человек).

Доплата за каждого последующего гостя — 100 руб. с человека.

Количество человек (максимальное): до 40 человек.

С 21 декабря по 11 января действуют новогодние скидки на корпоративные цены*.

Сайт

ВКонтакте

Адрес: Тула ул. Овражная, 17

Телефон: 8 (910) 165-65-35 .

*Подробности акции узнавайте в сауне «Фортуна».

«Парус»

Гостиничный комплекс «Парус» приглашает жителей и гостей города посетить настоящую русскую баню. Вас ждет комфортная, экологически чистая дровяная парная, комната для отдыха с телевизором. Также к вашим услугам душ и бассейн.

Уютная и комфортная обстановка, влажный горячий воздух, запахи различных эфирных масел, позволят отдохнуть от рутины и ежедневных забот, подарят чудесное настроение, укрепят здоровье и зарядят бодростью.

В «Парусе» есть несколько типов банных номеров, рассчитанные на разное количество человек: и на большие компании, и на маленькие. В каждом номере свои особенности. А для маленьких гостей «Паруса» есть детские аквагорки!

После пребывания в парилке лучше не терять времени, а окатить себя водой из обливного ведра. Вы сразу почувствуете прилив бодрости, который охватит вас с ног до головы!

Для гостей «Паруса» есть такие услуги:

парковка,

бар,

гостиница,

банкетный залы,

парилки с камнями жадеит,

хромотерапия,

горный водопад,

бассейны с современным оборудованием очистки (водоснабжение с фильтрацией и очисткой типа «артезианская вода»),

кадки с ледяной водой.

В «Парусе» можно отлично провести новогодние праздники. Помещения комплекса празднично украшены, а в каждом номере есть главный атрибут Нового года — красавица-ёлка!

Стоимость услуг:

до 4 человек — 500 рублей в час;

6 человек — 650/700 рублей в час (зависит от типа номера);

до 8 человек (номер с аквагорками) — 1000 рублей в час;

до 12 человек — 1250 рублей в час.

Сайт

Адрес: пос. Горелки, ул. Большая, д. 9-а

Телефон: 8 (915)695−23−57.

СауНа Ликбеза «Семейная» Любите попариться и ищете, куда можно без опасений взять с собой детей? Добро пожаловать в СауНа Ликбеза «Семейная» для маленькой и большой семьи! Парилка в двух саунах отделана канадским кедром и полками из африканского дерева абаш — это одни из лучших материалов для обустройства парных. Печки наполнены камнями жадеит. Это лечебные полудрагоценные камни, которые прекрасно аккумулируют тепло, формируют мягкий пар и оказывают оздоровительное влияние на организм.

К вашим услугам: бассейн с подогревом, гейзером, противотоком и детской зоной,

двухместная ванна с гидроаэромассажем и хромотерапией,

обливная кадка с ледяной водой,

лежанка «на печи»,

спутниковое телевидение,

детский уголок.

Сауна для маленькой семьи (СауНа Двоих) Двухместная ванна с гидроаэромассажем и хромотерапией, лежанка «на печи». Стоимость: 1 час — 600 руб. (2−3 человека);

1 час — 700 руб. (4 человека). Сауна для большой семьи Бассейн с подогревом, гейзером, противотоком, детской зоной и современной системой очистки. Стоимость: 1 час — 1200 руб. (до 6 человек);

больше шести человек — доплата 100 руб./час за человека. Минимальный заказ — 2 часа.

Время работы НЕ круглосуточно (оговаривается при предварительной записи).

Каждого гостя здесь встретят

радушно и гостеприимно.

Приходите большой семьёй в СауНа Ликбеза «Семейная» за здоровьем и отличным настроением! Отдыхайте в окружении современного комфорта и русских традиций.

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Адрес: Тула, ул. Ликбеза, 8

Телефон: 8 (920) 272−0-222.

«2 традиции»

Сауна «2 традиции» — особое место в Туле, объединившее в себе парные культуры Востока и Запада. Здесь гостей ждёт два варианта отдыха. Традиционная русская баня — с жаром и ароматами дерева. И классический турецкий хаммам — с мягкой влажностью, приятно обволакивающей и расслабляющей тело, и целебными ароматическими маслами.

В «Двух традициях» каждый гость найдет вариант отдыха

по своему вкусу.

Русская парная.

Современная парная с регулируемой температурой и влажностью воздуха.

Стильный интерьер, располагающий к хорошему отдыху.

Просторные и светлые раздевалки с необходимым оборудованием.

Бассейн с аттракционами.

Восточный хаммам.

Классическая турецкая парная — хаммам.

Финская сухая парная.

Восточный интерьер со всеми удобствами для отдыха.

Телевизоры, аудио- и видеоаппаратура, караоке.

Массажное кресло (за дополнительную плату).

Турецкая расслабляющая процедура (за дополнительную плату и с предварительной записью).

Бассейн с аттракционами.

Удобные душевые и раздевалки с феном.

В сауне «2 традиции» вы сможете насладиться тремя видами расслабляющих процедур (на выбор):

Антицеллюлитные, Классические, Мыльные (турецкие).

Для заказа нужно предварительно записаться у администратора.

А ещё в комплексе «Две традиции» профессиональные инструкторы проводят занятия по аквааэробике. Проведите время с пользой для красивой фигуры и здоровья. Продолжительность занятий — 2 часа (1 час — занятия в бассейне + 1 час — парилка с чаем).

Приходите в солярий в комплексе «2 традиции». Вертикальный солярий с мощными лампами помогут вам получить не только красивый загар, но и так необходимый в городе витамин D.

При покупке любого средства для загара солярий можно посетить со скидкой 50%. А при покупке бутылки лосьона для загара — загар бесплатно.

Преимущества отдыха в сауне «Две традиции»:

Круглосуточная работа;

Максимальная забота о комфорте гостей: вежливый и учтивый персонал, гарантия конфиденциальности, возможность аренды помещений для проведения праздничных мероприятий.

Строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм: гостей ждет безупречная чистота и аккуратность. Вода в бассейнах обеззараживается без использования хлора, не имеет неприятного химического запаха и не раздражает чувствительную кожу.

Дополнительные услуги: расслабляющие процедуры и аквааэробика.

Продуманное оснащение: удобные и светлые раздевалки со всем необходимым оборудованием, аудио- и видеоаппаратура и караоке в комнатах отдыха, все необходимые мелочи. Банные принадлежности (за дополнительную плату).

Воспользуйтесь суперакцией —

«СПА на двоих со скидкой 20%»!

Посетите компанией из двух человек любой зал (хаммам или русская баня) в любое время (по предварительной записи) со скидкой 20%.*

Скидка от 5% до 20% от основной стоимости на посещение любого зала бани, в зависимости от количества человек:

2 человека – 20%,

до 4 человек – 15%,

до 5 человек – 10%,

до 6 человек – 5%.

* Скидки действуют в выходные и праздничные дни, а также с понедельника по пятницу после 17.00.

В дневные часы в будни (с пн.-пт. с 10.00 до 17.00) стоимость сауны в Русском и Турецком зале – всего 1100 руб./час.

Стоимость в новогодние праздники с 1 по 8 января:

Русский зал - 1700 руб/час

Турецкий зал - 2000 руб/час

Скидки и акции не суммируются.

Ваши близкие любят попариться в бане или сауне? Порадуйте их подарочным сертификатом в сауну «2 традиции»!

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ВКонтакте

Адрес: Тула, ул. Ленина, 15 (смотрите местоположение на карте)

Телефоны: 8 (4872) 30-49-91, 8 (905) 113-70-08.

Время работы: с понедельника по воскресенье, круглосуточно.