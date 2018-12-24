Новогодний квест в Музее живой природы
Музей живой природы и «Квестория» приглашают на новогодний квест, посвященный обитателям экзотариума. Программа для детей от 8 до 13 лет.
Гостей ждет экскурсия по новому зданию экзотариума и живая ролевая игра, в которой гости будут выполнять свои задания и отвечать на вопросы о животных. Финал игры зависит только от участников. В завершение, гостей ждет чаепитие.
Стоимость: 850 р.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
29 декабря 2018, суббота
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