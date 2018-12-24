Новогодний квест в Музее живой природы

Музей живой природы и «Квестория» приглашают на новогодний квест, посвященный обитателям экзотариума. Программа для детей от 8 до 13 лет.

Гостей ждет экскурсия по новому зданию экзотариума и живая ролевая игра, в которой гости будут выполнять свои задания и отвечать на вопросы о животных. Финал игры зависит только от участников. В завершение, гостей ждет чаепитие.

Стоимость: 850 р.