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Новогодний квест в Музее живой природы

Новогодний квест в Музее живой природы

Музей живой природы и «Квестория» приглашают на новогодний квест, посвященный обитателям экзотариума. Программа для детей от 8 до 13 лет.

Гостей ждет экскурсия по новому зданию экзотариума и живая ролевая игра, в которой гости будут выполнять свои задания и отвечать на вопросы о животных. Финал игры зависит только от участников. В завершение, гостей ждет чаепитие.

Стоимость: 850 р.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
29 декабря 2018, суббота
17:20
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30 декабря 2018, воскресенье
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5 января 2019, суббота
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