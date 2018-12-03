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Мастер-класс «Новогодние ловцы снов»

Мастер-класс «Новогодние ловцы снов»

Занятия для тех, кто хочет подарить своим близким нечто особенное на Новый Год — удивительный талисман ловец снов.

Помимо того, что он оберегает своего хозяина от дурных снов и мыслей, его можно наделять своей энергетикой, намерением, пожеланием. Заряженный ловец создает особую атмосферу в помещении. Материалы входят в стоимость занятий.

Стоимость: 350 р.

Где и когда?
ВРадость, семейный центр
Тула, улица Колетвинова, 2, подъезд 1
15 декабря 2018, суббота
15:00
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19 декабря 2018, среда
15:00
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26 декабря 2018, среда
15:00
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