Мастер-класс «Новогодние ловцы снов»

Занятия для тех, кто хочет подарить своим близким нечто особенное на Новый Год — удивительный талисман ловец снов.

Помимо того, что он оберегает своего хозяина от дурных снов и мыслей, его можно наделять своей энергетикой, намерением, пожеланием. Заряженный ловец создает особую атмосферу в помещении. Материалы входят в стоимость занятий.

Стоимость: 350 р.