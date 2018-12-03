Мастер-класс «Новогодние ловцы снов»
Занятия для тех, кто хочет подарить своим близким нечто особенное на Новый Год — удивительный талисман ловец снов.
Помимо того, что он оберегает своего хозяина от дурных снов и мыслей, его можно наделять своей энергетикой, намерением, пожеланием. Заряженный ловец создает особую атмосферу в помещении. Материалы входят в стоимость занятий.
Стоимость: 350 р.
Где и когда?
Тула, улица Колетвинова, 2, подъезд 1
15 декабря 2018, суббота
15:00
19 декабря 2018, среда
15:00
26 декабря 2018, среда
15:00
2 января 2019, среда
15:00
9 января 2019, среда
15:00