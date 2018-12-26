В гостях в Деда Мороза

В дни новогодних канул музей «Тульские древности» приглашает детей на интерактивную программу, посвященную Деду Морозу. Кто бывал в гостях у Деда Мороза? Чем занят добрый волшебник перед праздником? Об этом можно узнать, заглянув к главному персонажу Нового года. А пока он занят приготовлением подарков, гостей встретит хозяйка избы. Вместе с ней ребята подготовятся к празднику, приберутся у елки, смастерят игрушку. А потом позовут Деда Мороза, который за песни и стихи будет рад подарить ребятам подарки!

Стоимость: 100 р. предварительная запись по телефону: +7 4872 36 16 63.



