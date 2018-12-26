В гостях в Деда Мороза
В дни новогодних канул музей «Тульские древности» приглашает детей на интерактивную программу, посвященную Деду Морозу. Кто бывал в гостях у Деда Мороза? Чем занят добрый волшебник перед праздником? Об этом можно узнать, заглянув к главному персонажу Нового года. А пока он занят приготовлением подарков, гостей встретит хозяйка избы. Вместе с ней ребята подготовятся к празднику, приберутся у елки, смастерят игрушку. А потом позовут Деда Мороза, который за песни и стихи будет рад подарить ребятам подарки!
Стоимость: 100 р. предварительная запись по телефону: +7 4872 36 16 63.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
29 декабря 2018, суббота
11:00
2 января 2019, среда
12:00
3 января 2019, четверг
12:00