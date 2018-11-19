Елки ВКУБЕ!: Осколки Нового года
Во дворце Снежной королевы давно уже не было слышно детского смеха и не видно ни одной души. Ледяное сердце королевы как всегда холодное и безразличное.
Но Глупенький и добрый снеговик Зя-зя, умная снежинка Мила и задорный снежный человек Бу, очень хотят устроить для хозяйки ледяного царства настоящий праздник, а для этого им нужно найти осколки волшебного зеркала Деда Мороза, которые разбросаны по всем уголкам планеты.
Впереди вас ждет настоящее приключение!
- Ледовая сказка с элементами аэро-твистинга
- Мастер-класс по созданию съедобного новогоднего украшения
- Живой снег из тайного сундука снеговика Зя — зи
- Конфетти — Флеш-моб со Снежной Королевой
- Странные танцы под ёлкой со снежным человеком Бу
- Фееричное Снежное шоу с Крио-снежинкой Милой
- Магический обряд исполнения желаний с волшебной свечкой.
Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:
- Каждому ребёнку — подарок!
- После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
- Билет действует на 1 ребенка и 1 взрослого. Для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р.
- скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
Тула, улица Ф.Энгельса, 70
26 декабря 2018, среда
12:00
27 декабря 2018, четверг
12:00
28 декабря 2018, пятница
12:00