Елки ВКУБЕ!: Осколки Нового года

Во дворце Снежной королевы давно уже не было слышно детского смеха и не видно ни одной души. Ледяное сердце королевы как всегда холодное и безразличное.

Но Глупенький и добрый снеговик Зя-зя, умная снежинка Мила и задорный снежный человек Бу, очень хотят устроить для хозяйки ледяного царства настоящий праздник, а для этого им нужно найти осколки волшебного зеркала Деда Мороза, которые разбросаны по всем уголкам планеты.

Впереди вас ждет настоящее приключение!

Ледовая сказка с элементами аэро-твистинга

Мастер-класс по созданию съедобного новогоднего украшения

Живой снег из тайного сундука снеговика Зя — зи

Конфетти — Флеш-моб со Снежной Королевой

Странные танцы под ёлкой со снежным человеком Бу

Фееричное Снежное шоу с Крио-снежинкой Милой

Магический обряд исполнения желаний с волшебной свечкой.

Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу: