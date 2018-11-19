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Елки ВКУБЕ!: Осколки Нового года

Елки ВКУБЕ!: Осколки Нового года

Во дворце Снежной королевы давно уже не было слышно детского смеха и не видно ни одной души. Ледяное сердце королевы как всегда холодное и безразличное.

Но Глупенький и добрый снеговик Зя-зя, умная снежинка Мила и задорный снежный человек Бу, очень хотят устроить для хозяйки ледяного царства настоящий праздник, а для этого им нужно найти осколки волшебного зеркала Деда Мороза, которые разбросаны по всем уголкам планеты.

Впереди вас ждет настоящее приключение!

  • Ледовая сказка с элементами аэро-твистинга
  • Мастер-класс по созданию съедобного новогоднего украшения
  • Живой снег из тайного сундука снеговика Зя — зи
  • Конфетти — Флеш-моб со Снежной Королевой
  • Странные танцы под ёлкой со снежным человеком Бу
  • Фееричное Снежное шоу с Крио-снежинкой Милой
  • Магический обряд исполнения желаний с волшебной свечкой.

Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:

  • Каждому ребёнку — подарок!
  • После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
  • Билет действует на 1 ребенка и 1 взрослого. Для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р.
  • скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
ВКубе, семейно-развлекательный центр
26 декабря 2018, среда
12:00
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27 декабря 2018, четверг
12:00
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28 декабря 2018, пятница
12:00
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