Новый год на старый лад

В дни новогодних каникул музей «Тульские древности» подготовил увлекательную новогоднюю программу. Удивительное путешествие во времени познакомит с тем, как встречали Новый год в разные эпохи. Здесь можно побывать «в шкуре» того, кто никогда не отмечал праздник, узнать, кому мы обязаны нашими новогодними торжествами и нарядной елкой, оказаться в смутных временах, когда Новый год был под запретом.

Стоимость: 100 р., предварительная запись по тел. +7 4872 36 16 63.

