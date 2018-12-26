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Новый год на старый лад

Новый год на старый лад

В дни новогодних каникул музей «Тульские древности» подготовил увлекательную новогоднюю программу. Удивительное путешествие во времени познакомит с тем, как встречали Новый год в разные эпохи. Здесь можно побывать «в шкуре» того, кто никогда не отмечал праздник, узнать, кому мы обязаны нашими новогодними торжествами и нарядной елкой, оказаться в смутных временах, когда Новый год был под запретом.

Стоимость: 100 р., предварительная запись по тел. +7 4872 36 16 63.
 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
29 декабря 2018, суббота
12:00
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4 января 2019, пятница
13:00
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