афиша
афиша
Регистрация
Алиса в стране Чудес

Алиса в стране Чудес

Спектакль по мотивам одноименного произведения, написанного английским математиком, поэтом и писателем Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл. Главные роли исполнят артисты художественной студии ДК «Ясная Поляна».
 
Сквозь кроличью нору вы попадете в воображаемый мир, населенный странными персонажами, среди которых Белый кролик, птица Додо, Чеширский Кот и Герцогиня. Сказка будет интересна и детям и взрослым.
 
Также гостей развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
 
Вход свободный.
 
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
30 декабря 2018, воскресенье
11:00
 В календарь
 В календарь
30 декабря 2018, воскресенье
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.