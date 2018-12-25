Алиса в стране Чудес

Спектакль по мотивам одноименного произведения, написанного английским математиком, поэтом и писателем Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл. Главные роли исполнят артисты художественной студии ДК «Ясная Поляна».

Сквозь кроличью нору вы попадете в воображаемый мир, населенный странными персонажами, среди которых Белый кролик, птица Додо, Чеширский Кот и Герцогиня. Сказка будет интересна и детям и взрослым.

Также гостей развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вход свободный.