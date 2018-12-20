Лыжи, коньки, тюбинги и сноуборды: где покататься тулякам этой зимой

Фото pixabay.com и из архива Myslo.

Для всех, кто любит съезжать с горки на тюбингах, кататься всей семьей на лыжах или покорять лёд, Myslo подготовил список полезных адресов.

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

Тула, ул. Первомайская, 13-а.

Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Прокат лыж: для взрослых – 160 руб./час, для детей – 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 2500 руб.

Прокат коньков: для взрослых – коньки хоккейные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки детские (до 35 разм.) – 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 1500 руб.

Дополнительная услуга – помощник фигуриста – 60 руб./30 мин., 100 руб./час.

Санки и ледянки – 80 руб./час. При себе иметь паспорт.

Детский снегокат – 130 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 1500 руб.

Тюбинг – 150 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 3000 руб.

Скандинавские палки – 60 руб./час.

При себе иметь паспорт или залог – 1000 руб.



Комсомольский парк

Тула, ул. Октябрьская, 188-а.



Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Прокат лыж: для взрослых – 160 руб./час, для детей – 120 руб./час.

Прокат коньков: для взрослых – коньки хоккейные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки детские (до 35 разм.) – 120 руб./час.

Санки и ледянки – 80 руб./час.

Детский снегокат – 130 руб./час.

Скандинавские палки – 60 руб./час.

При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.



Пролетарский парк

Тула, ул. Кутузова, 131.

Режим работы проката: среда – воскресенье с 11.00 до 19.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 18.00.

Прокат лыж: для взрослых – 160 руб./час, для детей – 120 руб./час.

Прокат коньков: для взрослых – коньки хоккейные (от 36 размера) – 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 размера) – 150 руб./час, коньки детские (до 35 размера) – 120 руб./час. Санки и ледянки – 80 руб./час.

Детский снегокат – 130 руб./час.

Скандинавские палки – 60 руб./час.

При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.



Действующие акции во всех парках

По 31 декабря 2018 года и с 9 января по 28 февраля 2019 года – спецпрограмма для многодетных семей. Прокат лыж для взрослых – 100 руб./час, для детей – 80 руб./час, коньков хоккейных и фигурных для взрослых – 100 руб./час, для детей – 80 руб./час, детского снегоката – 100 руб./час, тюбинга – 100 руб./час. Акция действительна при предъявлении соответствующего удостоверения.

С понедельника по четверг для школьников и студентов очной формы обучения прокат лыж и коньков – 100 руб./час (при предъявлении действительного студенческого билета).

Каждую пятницу скидка на прокат коньков – 50%.

С 1 по 8 января 2019 года с 11.00 до 13.00 прокат коньков – 100 руб./час.



Лыжероллерная трасса им. В. П. Веденина

Тула, пос. Косая Гора,

ул. М. Горького, 62.

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 23.00. С января откроется пункт проката.

Лыжная трасса «Спартак»

Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.

Открытие 3 января.



Прокат лыж: для взрослых и детей – от 100 руб./час.

При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.



Парк активного отдыха «Некрасово»

Тульская область, д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел. 8 (4872) 79-01-59.

Режим работы: понедельник – четверг с 15.00 до 22.00, пятница с 15.00 до 23.00, суббота с 11.00 до 23.00, воскресенье с 11.00 до 21.00.

Прокат лыж: для взрослых – от 450 руб./час, для детей – от 320 руб./час.

Сноуборд: для взрослых – от 450 руб./час, для детей – от 320 руб./час.

Тюбинг: по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 500 руб./час. Залог за снаряжение – водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС.

Подъемники: скипас и ознакомительный билет (3 подъема) по будням – 200 руб., по выходным и в праздничные дни – 200 руб., 1 подъем (Зеленый склон) по будням – 20 руб., по выходным и в праздничные дни – 40 руб., 1 подъем (большой подъемник) – по будням – 30 руб., по выходным и в праздничные дни – 70 руб.

Абонементы на подъемник: большая канатная дорога – по будням 1 час – 500 руб., 2 часа – 800 руб., весь день – 990 руб., по выходным и в праздничные дни 1 час – 800 руб., 2 часа – 1400 руб., весь день – 1500 руб.

Зеленый склон – по будням 1 час – 300 руб., 2 часа – 500 руб., весь день – 600 руб., по выходным и в праздничные дни 1 час – 500 руб., 2 часа – 800 руб., весь день – 900 руб..

Центр активного отдыха «Долина Х»

Тула, Щекинское шоссе, 6,

тел. 8 (4872) 71-71-26.



Режим работы: по будням – с 15.00 до 22.00, по выходным – с 11.00 до 22.00.

Лыжи: по будням – от 500 руб./час, весь день – 1500 руб., по выходным – от 600 руб./час, по выходным – 2000 руб.

Сноуборд: по будням – от 500 руб./час, весь день – 1500 руб., по выходным – от 600 руб./час, весь день – 2000 руб.

Тюбинг: по будням – от 350 руб./час, весь день – 1000 руб., по выходным – от 400 руб./час, весь день – 2000 руб.

Коньки: по будням – от 150 руб./час, весь день – 500 руб., по выходным – от 200 руб./час, весь день – 750 руб.



Горнолыжный комплекс «Форино»

Ленинский район, д. Форино, тел.: 8 (920) 764-25-55, 8 (910) 584-05-55, 8 (920) 778-45-85, 8 (910) 944-45-85.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Прокат горнолыжного комплекта и сноуборда: с использованием подъемника для взрослых – 650 руб./час, для детей до 12 лет – 500 руб./час, для детей до 17 лет – 600 руб./час. Без использования подъемника – 500 руб./час.

Тюбинги: одноместный по будням – 200 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 250 руб./час, двухместный по будням – 250 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 300 руб./час, трехместный по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 350 руб./час.

В качестве залога принимаются документы, удостоверяющие личность.

Билет на пользование подъемником: для взрослых – от 400 руб., для детей (до 12 лет) – от 300 руб.

Лицам, достигшим пенсионного возраста, предоставляется персональный бесплатный абонемент на 30 подъемов.



Горнолыжный комплекс «Малахово»

Тула, пос. Малахово,

тел. 8 (902) 840-23-33.



Режим работы: понедельник – пятница с 15.00 до 23.00, суббота и воскресенье с 10.00 до 23.00

Прокат лыж: для взрослых по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 450 руб./час, для детей – по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 255 руб./час.

Сноуборд: для взрослых по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 450 руб./час, для детей – по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 255 руб./час.

Тюбинг: по будням – 200 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 400 руб./час. Залог за снаряжение – водительское удостоверение.

Подъемники: по будням для взрослых – 500 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) – 250 руб./час, по выходным и в праздничные дни для взрослых – 700 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) – 350 руб./час. 10 подъемов (по будним дням) – 550 рублей, 1 подъем – 60 рублей.

Подъемник учебного/детского склона: по будням – 300 руб./день, по выходным и в праздничные дни – 400 руб./день.



Ледовый стадион «Заречье»

Тула, ул. М. Горького, 18,

тел. 8 (4872) 34-42-08.



Режим работы: по будням с 18.00 до 22.00, суббота – с 12.00 до 22.00, воскресенье – с 11.00 до 22.00.

Билеты на каток: для взрослых – 180 руб., для детей – 100 руб. Время катания не ограничено.

Прокат коньков для детей и взрослых – от 150 руб./час.

При себе необходим паспорт, водительские права или залог 1500 руб.



Ледовая арена «Тропик»

Тула, ул. Демьянова, 26-а,

тел. 8 (4872) 71-05-25.

Расписание катаний на сайте arena-tropic.ru.

Билеты на каток: для взрослых – 350 руб., для детей (от 3 до 14 лет) – 250 руб.

Для многодетных семей стоимость билетов на каток: для взрослых – 175 руб., для детей (от 3 до 14 лет) – 125 руб.

Прокат коньков для детей и взрослых – 150 руб./час.

Бесплатные катки и хоккейные коробки

Губернский каток

Тула, пл. Ленина



Режим работы – ежедневно с 10.00 до 21.30. Расписание катаний: 10.00 –11.30, 12.00 – 13.30, 14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30, 18.00 – 19.30, 20.00 – 21.30.

Прокат коньков: бесплатно. Залог 1500 руб. или документ, удостоверяющий личность, кроме паспорта.

Услуги помощника фигуриста («дельфин»): бесплатно. Залог 1000 рублей или документ, удостоверяющий личность, кроме паспорта.

катки и коробки в районах



В Советском округе:

• Красноармейский пр., 40/ Ф.Смирнова, 7/ул. Сойфера, 37,

• ул. Ленина, 26, территория ЦО №23,

• ул. Фрунзе, 15,

• ул. Гоголевская, 94.



В Зареченском округе:

• пос. Ленинский, ул. Ленина, 9,

• пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9,

• пос. Плеханово, ул. Заводская, 21-б,

• с. Хрущево, ул. Прудная,

• пос. Рождественский, ул. Федорова, 9-а,

• пос. Обидимо, Комсомольская пл., 2-а.



В Центральном округе:

• Казанская набережная,

• стадион в пос. Петелино,

• ул. Кауля, 11-а/ул. Новомосковская,

• пр. Ленина, 67.



В Привокзальном округе:

• пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15-а,

• с. Федоровка, ул. Шоссейная, 9, 12,

• пос. Рассвет, 35,

• ул. Седова, 27.



В Пролетарском округе:

• хоккейная коробка на набережной Упы,

• ул. Металлургов, 22,

• ул. Бондаренко, 23,

• п. Шатск, ул. Садовая, 14.









