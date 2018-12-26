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Новогоднее кругосветное путешествие

Новогоднее кругосветное путешествие

Кто приносит подарки детям на Рождество в Германии? Какое блюдо непременно ставят хозяйки на праздничный стол в Италии? Какие песни поют в канун Рождества в Англии? Когда стали праздновать Новый год 1 января в России?

Об этом и многом другом посетители музея «Тульские древности» узнают на занятии, а также впрыгнут в наступающий 2019, как сделали бы это немцы, прогонят под бой курантов все невзгоды, как принято у итальянцев, увидят, чем украшали лесную красавицу 100 лет назад, станцуют вокруг елочки итальянскую лавату и многое другое.

Стоимость: 100 р., предварительная запись по тел. +7 4872 36 16 63.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
3 января 2019, четверг
13:00
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4 января 2019, пятница
12:00
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