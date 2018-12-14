Богатырский шлем на страже нового года
В Зале славы российского оружия под куполом легендарного шлема состоится новогодний военно-исторический театрализованный праздник «Богатырский шлем на страже нового года».
Гостей праздника ждут необычные приключения с виртуозными трюками каскадеров и акробатов, лазерным шоу, новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Стоимость: 500 р., заказ билетов для организованных групп по тел. 8 (4872)40−47−48, 31−17−48.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
2 января 2019, среда
12:00
2 января 2019, среда
16:00
3 января 2019, четверг
12:00
3 января 2019, четверг
16:00
4 января 2019, пятница
12:00
4 января 2019, пятница
16:00
5 января 2019, суббота
12:00
5 января 2019, суббота
16:00
6 января 2019, воскресенье
12:00
6 января 2019, воскресенье
16:00