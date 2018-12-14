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Богатырский шлем на страже нового года

Богатырский шлем на страже нового года

В Зале славы российского оружия под куполом легендарного шлема состоится новогодний военно-исторический театрализованный праздник «Богатырский шлем на страже нового года».

Гостей праздника ждут необычные приключения с виртуозными трюками каскадеров и акробатов, лазерным шоу, новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Стоимость: 500 р., заказ билетов для организованных групп по тел. 8 (4872)40−47−48, 31−17−48.

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
2 января 2019, среда
12:00
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2 января 2019, среда
16:00
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3 января 2019, четверг
12:00
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