Новогодние приключения Барбоскиных

В Тульском областном центре молодежи пройдет новогоднее представление с героями популярного мультсериала «Барбоскины».

Оригинальный сюжет сказки превращает шоу в карнавал виртуальных путешествий по странам Земли. Беспощадные злые герои Эпидемия Ознобовна и Насморк Вирусович угрожают всему миру. Необходимы срочные меры! При помощи чудесного «слайпа» Барбоскины связываются с собаками из Китая, Франции и Австралии. Везде ждут их помощи, и отважная семья совершает стремительное кругосветное путешествие. Только совместными усилиями со зрителями — юные Барбоскины смогут победить коварных врагов. Приходите на представление. Барбоскиным нужна ваша помощь!

Tелеканал «Россия1», Студия анимационного кино «Мельница» и продюсерская компания «Частный театр» представляет увлекательное музыкальное турне-шоу с использованием новейших технологий, головокружительных эффектов, танцев и песен. Спектакль от режиссёров таких хитов, как «Новый год у Барбоскиных» и «Барбоскины в киберпространстве». Компьютерная графика, узнаваемые красочные костюмы, заразительные песни в сочетании с филигранным искусством исполнителей — подарят всем гостям праздника неизгладимые впечатления. В представлении участвуют настоящие театральные и цирковые артисты и любимые персонажи всех детей — Барбоскины!

До встречи в новогодние каникулы на сцене Тульского областного молодежного центра (бывший ДКЖ) 3 января.



Рекомендован к просмотру детям от 3 до 10 лет.

Стоимость: 300−1500 р., детям до 3 лет - бесплатно без места, если ребенок сидит на коленях у сопровождающего.