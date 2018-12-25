Новый год. Перезагрузка

В музее Тульского кремля пройдут новогодние спектакли для детей. В Новогодней столице России, в городе Туле, в Тульском Кремле, в гостиной Деда Мороза поселилась вся снежная семья Мороза Ивановича — много у них с Бабушкой Зимой внучат-снеженят! А самая младшенькая — непослушная Снежаночка, которая решила устроить Новому Году перезагрузку!

А что из этого получилось, вы узнаете сами, ведь вы можете стать участниками всех этих невероятных событий! Вы увидите старую сказку на новый лад, познакомитесь с необычными персонажами, увидите давно знакомых и любимых героев в неожиданных образах! А вокальные, театральные и цирковые номера со спецэффектами сделают представление незабываемым! Не забудьте взять с собой улыбки и хорошее настроение!

Стоимость: 500 р.