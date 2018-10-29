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Щелкунчик

Щелкунчик

В Городском концертном зале пройдет балет по мотивам знаменитой сказки Э. Гофмана с участием солистов Большого театра и балетной труппы «Нового русского балета», почетным президентом которой была сама Майя Плисецкая.

«Новый русский балет» вернет нас к классическому прочтению спектакля. Сказка Гофмана положенная на музыку Чайковского произведет неизгладимое впечатление и оставит самые яркие эмоции. Взрослые с удовольствием возвращаются в мир своего детства и романтических воспоминаний, а дети снова и снова готовы слушать и смотреть историю о храбром Щелкунчике, злом Крысином короле и мечтательной девочке Маше. «Щелкунчик» — любимый спектакль Нового Русского балета.

На сцене выступят блистательные солисты Большого театра Наталья и Юрий Выскубенко.

Хореография — В. Вайнонен, В. Анучин.

Дополнительная информация по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02

 
Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a).
 
Стоимость: 500-1500 р.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
5 января 2019, суббота
17:00
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