Щелкунчик
В Городском концертном зале пройдет балет по мотивам знаменитой сказки Э. Гофмана с участием солистов Большого театра и балетной труппы «Нового русского балета», почетным президентом которой была сама Майя Плисецкая.
«Новый русский балет» вернет нас к классическому прочтению спектакля. Сказка Гофмана положенная на музыку Чайковского произведет неизгладимое впечатление и оставит самые яркие эмоции. Взрослые с удовольствием возвращаются в мир своего детства и романтических воспоминаний, а дети снова и снова готовы слушать и смотреть историю о храбром Щелкунчике, злом Крысином короле и мечтательной девочке Маше. «Щелкунчик» — любимый спектакль Нового Русского балета.
На сцене выступят блистательные солисты Большого театра Наталья и Юрий Выскубенко.
Хореография — В. Вайнонен, В. Анучин.
Дополнительная информация по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02