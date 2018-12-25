Новогодний квест «Генерал Дед Мороз»

Новогодняя ночь - самая волшебная ночь в году! И провести её нужно не только радостно, но и оригинально. В новогоднюю ночь в атриуме Тульского кремля состоится квест «Генерал Дед Мороз».

Участники квеста совершат увлекательное путешествие по новогодней планете с играми, загадками и песнями, сфотографируются с тульской Снегурочкой, выполнят занимательные и весёлые задания генерала Мороза и мастера Кузнецова!

Приглашаем больших и маленьких посетителей на новогодний квест в Тульский кремль!

Подарите себе праздничное настроение!

Стоимость: 250 р.