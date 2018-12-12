Цирк Новогодней столицы России представляет удивительную историю «Ёлка в цирке — шоу Слонов!» Новогодний цирк — это сказка!

Неповторимая атмосфера праздника, ёлки, Дед Мороз, Снегурочка и маленькие цирковые артисты в компании Клоуна Бо, у которого в кармане всегда есть конфетка, встретят гостей на входе в фойе 1 и 2 этажа Тульского цирка.

Дед Мороз и Снегурочка будут ждать маленьких зрителей на 2 этаже цирка, где за час до начала представления и в антракте, можно сфотографироваться на яркой фотозоне и увидеть выступления детских цирковых студий города Тулы.

Сказочной красоты попугаи Ара и королевские пудели Натальи Борк откроют новогоднюю историю, в которой Дед Мороз и Снегурочка приготовили целое море подарков, а вот один в дороге потеряли… Где искать, кто поможет? Ведь никак нельзя допустить, чтобы кто-то ушёл домой без подарка!

Любимый клоун Бо, воздушные гимнасты и акробаты, бесстрашные каскадеры, мото-шоу с автомобилем на манеже цирка, непременно примут активное участие в поисках волшебной коробочки, но не только они! Королевские пудели, попугаи Ара и Какаду, грациозные чёрные скакуны и пушистые верблюды — настоящая мохнатая команда Деда Мороза, но не только они! Для успешных сыщиков важны не только четыре лапы, крылья и хвост, но и ум, желательно, высокий рост и очень гибкий хобот! Конечно, мудрые Слоны станут главными героями сказки, ведь именно они помогут Деду Морозу отыскать его главный сюрприз, потому что без него, не наступит Новый год! Цирку братьев Гартнеров аплодировали зрители всей Европы и Америки, одной из слоних уже 75 лет! Они удивляют зрителей грациозными кружениями и пируэтами, трюками на тумбах и пирамидами, которые восхищают весь мир! Подарите вашим детям лучшее новогоднее шоу Тулы!

Стоимость: 500−1800 р.