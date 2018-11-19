Елки ВКУБЕ!: Новогодняя вакцина

Новый год отменяется — праздника не будет! Все люди в мире заболели. Теперь уже никто не верит в волшебство и чудеса. Говорят, спасти ситуацию может чудесная «Новогодняя вакцина» Но где ее добыть?

Великие супер-агенты Миссис Х и Мистер Y набирает в команду смелых и бесстрашных ребят, готовых стать настоящими супер-агентами и выполнить эту сложную миссию.

Мастер-класса по шпионскому делу;

Skype-конференции с Дедом Морозом, Санта Клаусом, Йоллупукки, Тол Бабаем и Зюзей;

Создание гаджет-ёлки;

Расшифровываем Qr -коды и взламываем новогодние подарки;

Химический мастер-класс «Новогодняя вакцина» с профессором Льдинкой;

Новогодняя Фотосессия-перевоплощение;

Посвящение в Супер агенты с вручением именного удостоверения;

Праздничная Дискотека с шоу-балетом Снегурочек

Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу: