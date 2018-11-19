Елки ВКУБЕ!: Новогодняя вакцина
Новый год отменяется — праздника не будет! Все люди в мире заболели. Теперь уже никто не верит в волшебство и чудеса. Говорят, спасти ситуацию может чудесная «Новогодняя вакцина» Но где ее добыть?
Великие супер-агенты Миссис Х и Мистер Y набирает в команду смелых и бесстрашных ребят, готовых стать настоящими супер-агентами и выполнить эту сложную миссию.
- Мастер-класса по шпионскому делу;
- Skype-конференции с Дедом Морозом, Санта Клаусом, Йоллупукки, Тол Бабаем и Зюзей;
- Создание гаджет-ёлки;
- Расшифровываем Qr -коды и взламываем новогодние подарки;
- Химический мастер-класс «Новогодняя вакцина» с профессором Льдинкой;
- Новогодняя Фотосессия-перевоплощение;
- Посвящение в Супер агенты с вручением именного удостоверения;
- Праздничная Дискотека с шоу-балетом Снегурочек
Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:
- Каждому ребёнку — подарок!
- После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
- Билет действует на 1 ребенка и 1 взрослого. Для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р.
- скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
Тула, улица Ф.Энгельса, 70
26 декабря 2018, среда
15:00
27 декабря 2018, четверг
15:00
28 декабря 2018, пятница
15:00