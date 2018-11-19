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Елки ВКУБЕ!: Новогодняя вакцина

Елки ВКУБЕ!: Новогодняя вакцина

Новый год отменяется — праздника не будет! Все люди в мире заболели. Теперь уже никто не верит в волшебство и чудеса. Говорят, спасти ситуацию может чудесная «Новогодняя вакцина» Но где ее добыть?

Великие супер-агенты Миссис Х и Мистер Y набирает в команду смелых и бесстрашных ребят, готовых стать настоящими супер-агентами и выполнить эту сложную миссию.

  • Мастер-класса по шпионскому делу;
  • Skype-конференции с Дедом Морозом, Санта Клаусом, Йоллупукки, Тол Бабаем и Зюзей;
  • Создание гаджет-ёлки;
  • Расшифровываем Qr -коды и взламываем новогодние подарки;
  • Химический мастер-класс «Новогодняя вакцина» с профессором Льдинкой;
  • Новогодняя Фотосессия-перевоплощение;
  • Посвящение в Супер агенты с вручением именного удостоверения;
  • Праздничная Дискотека с шоу-балетом Снегурочек

Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:

  • Каждому ребёнку — подарок!
  • После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
  • Билет действует на 1 ребенка и 1 взрослого. Для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р.
  • скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
ВКубе, семейно-развлекательный центр
26 декабря 2018, среда
15:00
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27 декабря 2018, четверг
15:00
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28 декабря 2018, пятница
15:00
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