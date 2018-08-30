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Фикси шоу «Разбуди деда мороза»

Фикси шоу «Разбуди деда мороза»

Сюрприз! Премьера фикси-шоу с новоиспечёнными героями, которых так долго ждали: прямиком из приборов на сцену выходит весь класс фиксиков, а также — впервые! — Мася и Папус. Новый увлекающий сюжет с невиданными злодеями и великолепной восьмёркой фиксиков, абсолютно живых, но так похожих на мультяшных!

Новый год в опасности! А вы знаете главный секрет праздника? У Деда Мороза есть волшебный прибор, который материализует любое желание! Только вот основную деталь прибора украл вредный Смайл, который хочет заменить Деда Мороза на посту верховного чудотворца. Фиксикам надо разбудить спящего волшебника, но это оказывается непросто, ведь усыпила его засорившая мечтогенератор людская Лень, а помогала ей в этом противная Жадность. К счастью, фиксики всегда знают, что делать, ведь у них есть помощь всего зрительного зала!

Премьера грандиозного фикси-шоу в новом исполнении. Обновлённые декорации, персонажи Маси и Папуса, которых вы ещё не видели, встреча с любимцами всех детей — Симкой, Ноликом и ДимДимычем, а также Дедом Морозом. Для вас — новая, сказочная, предновогодняя история, в которой фиксики, привыкшие чинить приборы, встретятся с врагами людей — Ленью, жадностью и Страхом.

Детям будет весело! Известные фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, фиксизарядка, а ещё — чувство незаменимости, ведь для помощи нужен голос каждого малыша в зале — всё это делает поход на фиксишоу большим-большим праздником для всей семьи!

Вместе у нас всё получится!

Тыдыщ!

Подробности по телефонам:
79−03−86, 8 (905) 621−60−02.

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a) и в Тульском областном центре молодёжи (бывшее ДКЖ), ул. Демонстрации, 134.

Стоимость билетов от 500р. до 1200р.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
29 декабря 2018, суббота
12:00
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