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Снежная королева

Снежная королева

В театрально-концертном центре пройдет детский спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена.

После спектакля маленькие гости попадут в фантастическую страну праздника, смеха и веселья, познакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в развлекательной программе и получат массу незабываемых впечатлений!

Магическая история для самых любопытных (пьеса В. Ткачёва)

В далеком северном краю, занесенном вековыми снегами, жила Снежная королева. Каждый год она посылала на землю зиму, покрывая каждый её уголок серебристым снегом, а иногда для веселья устраивала пургу, нагоняя страх на людей.

Однажды Снежная Королева похитила мальчика Кая, и унесла его в свой ледяной замок. Но за ним в долгий и опасный путь отправилась самоотверженная Герда. И впереди ее ждали удивительные знакомства, новые друзья и увлекательные приключения.

Дополнительная информация по телефону 71-67-68


Билеты от 400р.

 

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
22 декабря 2018, суббота
13:00
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23 декабря 2018, воскресенье
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23 декабря 2018, воскресенье
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