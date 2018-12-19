В театрально-концертном центре пройдет детский спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена.

После спектакля маленькие гости попадут в фантастическую страну праздника, смеха и веселья, познакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в развлекательной программе и получат массу незабываемых впечатлений!

Магическая история для самых любопытных (пьеса В. Ткачёва)

В далеком северном краю, занесенном вековыми снегами, жила Снежная королева. Каждый год она посылала на землю зиму, покрывая каждый её уголок серебристым снегом, а иногда для веселья устраивала пургу, нагоняя страх на людей.

Однажды Снежная Королева похитила мальчика Кая, и унесла его в свой ледяной замок. Но за ним в долгий и опасный путь отправилась самоотверженная Герда. И впереди ее ждали удивительные знакомства, новые друзья и увлекательные приключения.

Дополнительная информация по телефону 71-67-68



Билеты от 400р.