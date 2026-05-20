Кощей. Тайна живой воды

Страна: Россия

Премьера: 28.05.2026

Режиссер: Роман Артемьев

Актеры: Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова, Владимир Сычев, Ирина Савина, Антон Эльдаров, Иван Агапов

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 6+

Мечты должны сбываться. У всех. И даже у самого страшного злодея — Кощея. Который втайне, как оказалось, мечтает не о власти над целым миром и даже не о всех богатствах вселенной, а о тихом семейном счастье. Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. И, казалось бы, не за горами исполнение его заветной мечты, но разве в сказках бывает все так складно и предсказуемо? Вот и Кощею придется побороться за свое счастье, преодолевая коварный план новой правительницы Тридевятого царства — Моревны. Чтобы спасти любимую, Кощею предстоит найти доброго молодца Елисея и вместе с Колобком отправиться в опасное путешествие. Множество испытаний, невероятных приключений и даже свирепый и беспощадный дракон встретятся им на пути к Живой воде... Но настоящая дружба и любовь способны на чудеса. Дела Доброго молодца не разлетятся дымом — они долговечнее самой сияющей красоты...