Кощей. Тайна живой воды

Страна:
Россия
 
Премьера:
28.05.2026
 
Режиссер:
Роман Артемьев
  
Актеры:
Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова, Владимир Сычев, Ирина Савина, Антон Эльдаров, Иван Агапов
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
80 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Мечты должны сбываться. У всех. И даже у самого страшного злодея — Кощея. Который втайне, как оказалось, мечтает не о власти над целым миром и даже не о всех богатствах вселенной, а о тихом семейном счастье. Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. И, казалось бы, не за горами исполнение его заветной мечты, но разве в сказках бывает все так складно и предсказуемо? Вот и Кощею придется побороться за свое счастье, преодолевая коварный план новой правительницы Тридевятого царства — Моревны. Чтобы спасти любимую, Кощею предстоит найти доброго молодца Елисея и вместе с Колобком отправиться в опасное путешествие. Множество испытаний, невероятных приключений и даже свирепый и беспощадный дракон встретятся им на пути к Живой воде... Но настоящая дружба и любовь способны на чудеса. Дела Доброго молодца не разлетятся дымом — они долговечнее самой сияющей красоты...

