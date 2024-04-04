Ведьма. Деревня проклятых
Премьера:
04.04.2024
Режиссер:
Хоко Анвар
Актеры:
Тара Басро, Арио Байю, Марисса Анита, Кристина Хаким, Асмара Эбигейл, Кики Нарендра, Африан Арис, Зидни Хаким, Фарадина Муфти, Абдуррахман Ариф
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
107 минут
Пережив нападение странного человека с огромным ножом, Майя решает уехать из города в деревню, где у нее, как выяснилось, имеется большой дом. Девушка воспитывалась тетей и ничего не знала о родителях. Прибыв на место, Майя с подругой сразу находят фамильный особняк, который местные обходят стороной, и решают в нем переночевать. Кроме того, на близлежащем кладбище обнаруживается подозрительно большое количество детских могил.
6 апреля, суббота
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
|Алмаз Синема
7 апреля, воскресенье
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
|Алмаз Синема
8 апреля, понедельник
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
|Алмаз Синема
9 апреля, вторник
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
|Алмаз Синема
10 апреля, среда
|
23:55
|Алмаз Синема
11 апреля, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
7 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
8 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
9 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
10 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
23:55
11 апреля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
10 апреля, среда 00:00
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