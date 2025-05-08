Премьера: 08.05.2025

Режиссер: Владимир Пресняков, Олег Пресняков

Актеры: Денис Шведов, Вадим Соснин, Дмитрий Караневский, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Никита Языков, Эмиль Гас, Дмитрий Губерниев, Сергей Лесогоров, Сергей Беляев, Александр Лыков, Александр Семчев, Сергей Газаров

Жанр: Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 12+

12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но еще мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.