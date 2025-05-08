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Финал

Финал

Премьера:
08.05.2025
 
Режиссер:
Владимир Пресняков, Олег Пресняков
  
Актеры:
Денис Шведов, Вадим Соснин, Дмитрий Караневский, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Никита Языков, Эмиль Гас, Дмитрий Губерниев, Сергей Лесогоров, Сергей Беляев, Александр Лыков, Александр Семчев, Сергей Газаров
  
Жанр:
Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но еще мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.

Сегодня
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Алмаз Синема
12:25
Иллизиум (Новомосковск)
14:20
Синема Стар
15:20
Люксор Тула
16:50
Алмаз Синема
18:40
Синема Стар
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
20:50
Алмаз Синема
21:30
Люксор Тула
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Иллизиум (Новомосковск)
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:50
Алмаз Синема
12:25
Иллизиум (Новомосковск)
14:20
Синема Стар
15:20
Люксор Тула
16:50
Алмаз Синема
18:40
Синема Стар
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
20:50
Алмаз Синема
21:30
Люксор Тула
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 мая, суббота
09:45
Алмаз Синема
12:25
Иллизиум (Новомосковск)
14:20
Синема Стар
15:00
Алмаз Синема
15:20
Люксор Тула
18:40
Синема Стар
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
20:00
Алмаз Синема
21:30
Люксор Тула
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 мая, воскресенье
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Иллизиум (Новомосковск)
14:20
Синема Стар
15:00
Алмаз Синема
15:20
Люксор Тула
18:40
Синема Стар
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
20:00
Алмаз Синема
21:30
Люксор Тула
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 мая, понедельник
11:30
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19:40
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21:40
Люксор Тула
13 мая, вторник
11:30
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
21:40
Люксор Тула
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 мая, среда
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11 мая, воскресенье 00:00
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14 мая, среда 00:00
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13 мая, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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