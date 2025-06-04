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  4. Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
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Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле

Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле

Премьера:
04.06.2025
 
Жанр:
Мюзикл
  
Продолжительноcть:
126 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] на большом экране! Зарядись энергией, которая взорвала мир! Стартовав в Сеуле в 2024 году, огненный тур Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] зажег сердца зрителей Японии, Северной Америки, Европы и зарядил весь мир своей бешеной энергетикой! Теперь легендарный первый концерт тура возвращается — в кино, в форматах 4DX и ScreenX с эффектом полного погружения! От мегахитов The Real (Light Ver.), Crazy Form, Say My Name, Guerrilla — до сольных выступлений, где каждый участник Ateez зажигает по-своему! Мощные танцы, завораживающий вокал, адреналиновые биты — вы увидите и прочувствуете все так, будто находитесь в эпицентре живого шоу Ateez! Путешествие к свету начинается — готовы к этому взрыву эмоций?

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