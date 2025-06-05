Балерина
Премьера:
05.06.2025
Режиссер:
Лен Уайзман
Актеры:
Киану Ривз, Лэнс Реддик, Ана де Армас, Иэн МакШейн, Норман Ридус, Анджелика Хьюстон, Каталина Сандино Морено, Гэбриел Бирн, Анна Парийо, Абрахам Попула, Калеб Спиллиярдс, Марк Крэм
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
125 минут
Возрастные ограничения:
18+
Действие происходит параллельно с событиями фильма «Джон Уик-3». По сюжету, профессиональная балерина Ева Макарро, одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик — легендарный киллер, известный в преступном мире под псевдонимом Баба-яга.
Сегодня
Завтра
7 июня, суббота
8 июня, воскресенье
9 июня, понедельник
10 июня, вторник
11 июня, среда
12 июня, четверг
|
18:30
|Синема Стар
|
21:10
|Синема Стар
13 июня, пятница
|
18:30
|Синема Стар
|
21:10
|Синема Стар
Сегодня
Завтра
7 июня, суббота
8 июня, воскресенье
9 июня, понедельник
10 июня, вторник
11 июня, среда
12 июня, четверг
|Синема Стар
|
18:30
21:10
13 июня, пятница
|Синема Стар
|
18:30
21:10
12 июня, четверг 00:00
1 мая - 9 июня
17 мая - 17 июня
3 - 11 июня
5 - 11 июня
7 - 8 июня