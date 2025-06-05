Премьера: 05.06.2025

Режиссер: Лен Уайзман

Актеры: Киану Ривз, Лэнс Реддик, Ана де Армас, Иэн МакШейн, Норман Ридус, Анджелика Хьюстон, Каталина Сандино Морено, Гэбриел Бирн, Анна Парийо, Абрахам Попула, Калеб Спиллиярдс, Марк Крэм

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 125 минут

Возрастные ограничения: 18+

Действие происходит параллельно с событиями фильма «Джон Уик-3». По сюжету, профессиональная балерина Ева Макарро, одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик — легендарный киллер, известный в преступном мире под псевдонимом Баба-яга.