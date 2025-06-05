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Балерина

Балерина

Премьера:
05.06.2025
 
Режиссер:
Лен Уайзман
  
Актеры:
Киану Ривз, Лэнс Реддик, Ана де Армас, Иэн МакШейн, Норман Ридус, Анджелика Хьюстон, Каталина Сандино Морено, Гэбриел Бирн, Анна Парийо, Абрахам Попула, Калеб Спиллиярдс, Марк Крэм
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
125 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Действие происходит параллельно с событиями фильма «Джон Уик-3». По сюжету, профессиональная балерина Ева Макарро, одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик — легендарный киллер, известный в преступном мире под псевдонимом Баба-яга.

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20:20
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
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8 июня, воскресенье
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Алмаз Синема
15:20
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Алмаз Синема
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Стар
17:50
Люксор Тула
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
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18:50
Люксор Тула
19:00
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19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
20:20
Люксор Тула
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Алмаз Синема
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июня, понедельник
10:05
Алмаз Синема
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Люксор Тула
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:30
Люксор Тула
13:45
Алмаз Синема
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
17:00
Люксор Тула
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
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18:30
Люксор Тула
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:30
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19:30
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июня, вторник
10:05
Алмаз Синема
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Люксор Тула
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:30
Люксор Тула
13:45
Алмаз Синема
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
17:00
Люксор Тула
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Стар
18:30
Люксор Тула
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
20:25
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21:00
Люксор Тула
21:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
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22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 июня, среда
10:05
Алмаз Синема
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:45
Алмаз Синема
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
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Алмаз Синема
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18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Кинотеатр 3D (Одоев)
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20:05
Алмаз Синема
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22:05
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22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
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23:50
Алмаз Синема
23:55
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Заклятие. Демон внутри
5 - 11 июня
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